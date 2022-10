Le manufacturier italien AEHRA donne un avant-goût de son VUS électrique de grand luxe

AEHRA est une nouvelle compagnie italienne qui vise le haut de gamme du segment

Ce VUS devrait être dévoilé en octobre, avec une berline suivant en février

La compagnie veut débuter les livraisons en 2025

L’électrification de l’industrie automobile a conduit à l’arrivée de nombreuses start-up dédiées à la construction de véhicules électriques, dont la dernière en date pourrait être AEHRA.

Cette jeune entreprise italienne qui vient de donner un avant-goût de son premier modèle a de grandes ambitions puisqu’elle vise le haut de gamme de l’automobile.

Les images montrent la silhouette d’un véhicule très épuré et aérodynamique, ce qui était l’un des objectifs de l’équipe de conception.

Selon AEHRA, ce VUS a été conçu pour montrer ce qu’il est possible de faire avec les VÉ en raison de l’absence de contraintes imposées par les éléments mécaniques tels que l’espace, le refroidissement et les prises d’air.

De côté, ce modèle encore sans nom ressemble plus à une berline gonflée qu’à un VUS ordinaire, en raison de son capot court, de son long pare-brise et de sa lunette arrière presque horizontale.

Les photos de l’avant et de l’arrière montrent les phares et les feux arrière, qui semblent être des barres lumineuses à DEL longues et étroites. Aux deux extrémités, les quatre segments lumineux sont séparés en deux niveaux, l’élément supérieur étant monté à l’endroit où l’on attend habituellement les phares et l’élément inférieur étant installé vers le bas du pare-chocs.

Les véhicules électriques de luxe étant souvent présentés comme des vitrines technologiques, il n’est pas surprenant de voir que le VUS d’AEHRA est équipé de portes papillon qui s’articulent depuis le toit. Sur la photo montrant les portes ouvertes, il est difficile de savoir si les portes papillon seront réservées aux ouvertures arrière comme dans la Tesla Model X ou si les quatre portes s’ouvriront vers le haut.

Le jeune constructeur automobile prévoit de dévoiler le design de ce modèle (ainsi que son nom) en octobre, suivi d’une berline qui sera présentée en février.

Soutenue par des investisseurs privés, cette société italienne dit s’attendre à ce que ces deux modèles fassent leurs débuts commerciaux en Europe, en Amérique du Nord, en Chine et au Moyen-Orient dès 2025.