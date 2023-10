Le Lyriq de Cadillac entre sur le marché européen

Cadillac entame son aventure électrique en Europe avec le lancement de son tout électrique Cadillac Lyriq en Suisse, avec des projets de s’étendre vers d’autres marchés européens.

Cadillac a relancée sa marque en Europe (Suisse) et a dévoilé des plans pour étendre sa présence à cinq autres marchés européens dans un proche avenir.

Le Cadillac LYRIQ a été introduit sur son premier marché européen : la Suisse.

Une expérience d’achat numérique innovante a été conçue pour les clients européens, englobant la commande en ligne, un nouveau centre d’expérience à Zurich, et une approche centrée sur la communauté.

General Motors marque son retour en Europe avec un intérêt particulier pour le secteur des véhicules électriques, en commençant par le lancement du VUS de luxe Cadillac Lyriq, maintenant disponible à la commande en Suisse. Les livraisons du Lyriq sont prévues pour la première moitié de l’année à suivre.

GM a cependant des plans d’expansion plus larges, visant à consolider sa présence en Europe avec une gamme entièrement électrique s’étendant à la Suède, la France, et trois autres nations européennes au cours des deux prochaines années. Ceci signalise un retour d’une haute importance, considérant le retrait de du constructeur en 2017 lorsqu’il a vendu les marques Opel et Vauxhall au groupe PSA de la France, bien qu’il ait continué à importer un nombre limité de modèles haut de gamme comme la Chevrolet Camaro, la Corvette, ou la Cadillac XT4.

Le Cadillac Lyriq est offert au prix de 82,000 francs suisses ($89,705) en Suisse et offre une autonomie estimée à 530 kilomètres, grâce à sa technologie de batterie Ultium. En comparaison, le BMW iX xDrive40, est offert au prix de 95,900 francs suisses ($104,700) et propose une autonomie maximale estimée à 435 km, alors que l’Audi Q8 Sportback e-tron est proposé à partir de 88,800 francs suisses ($97,000), et permet jusqu’à 498 km d’autonomie avec une charge complète.

Le succès du retour de GM sur le marché européen sera observé de près, surtout étant donné les défis rencontrés par GM afin d’augmenter la production et les livraisons de nouveaux VÉ aux États-Unis. Malgré ces défis, GM a vu une augmentation significative des ventes du Lyriq le trimestre dernier, vendant 3,018 unités, soit plus du double qu’au second trimestre, et un total de 20,092 VÉ au travers de ses marques, incluant divers modèles comme le Chevrolet Blazer EV, Bolt EV, Bolt EUV, Silverado EV, et GMC Hummer EV. Cela indique ainsi une trajectoire prometteuse alors que GM entame son périple électrique européen.