Le Kia EV9 brille lors de la remise des World Car Awards 2024 à New York

Dévoilement des lauréats des 2024 World Car Awards au salon international de l’automobile de New York.

Le Kia EV9 remporte le titre de voiture mondiale de l’année et de véhicule électrique mondial au salon de l’automobile de New York.

Cette victoire marque la cinquième victoire de Kia en 20 ans d’histoire des World Car Awards.

Les autres lauréats de cette catégorie sont la BMW Série 5/i5, la Hyundai IONIQ 5 N, la Volvo EX30 et la Toyota Prius.

Le Kia EV9 s’est imposé comme la star des 2024 World Car Awards, décrochant à la fois les prestigieux titres de Voiture mondiale de l’année et de Véhicule électrique mondial lors d’une cérémonie organisée dans le cadre du Salon international de l’automobile de New York mercredi.

Il s’agit du cinquième World Car Award pour le constructeur automobile sud-coréen en 20 ans d’existence.

« Nous sommes immensément honorés que la Le 2024 EV9 ait été nommée Voiture mondiale de l’année et Véhicule électrique mondial », a déclaré Ho Sung Song, président et directeur général chez Kia. « Ce triomphe témoigne de notre engagement inébranlable à repousser les limites de la technologie et de l’excellence du design. »

Le parcours de Kia aux World Car Awards a été remarquable, ses précédentes récompenses incluant la voiture mondiale de l’année 2020 pour la Kia Telluride et la voiture urbaine mondiale 2020 pour la Kia Soul EV.

Dans les autres catégories, la BMW Série 5/i5 a remporté le prix de la voiture de luxe mondiale, tandis que la Hyundai IONIQ 5 N a remporté le titre de voiture performante mondiale. La Volvo EX30 a remporté le prix World Urban Car, et la Toyota Prius a été désignée World Car Design of the Year.

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de 59 journalistes automobiles de 24 pays, qui ont évalué les candidatures sur la base de facteurs tels que le design, les performances, la sécurité et l’impact sur l’environnement.

Le Kia EV9 a notamment dû faire face à une concurrence acharnée de la part de finalistes tels que la BYD Seal/Atto 4 et le Volvo EX30 dans la catégorie Voiture mondiale de l’année, ainsi que la BMW i5 et le Volvo EX30 dans le segment des véhicules électriques mondiaux.