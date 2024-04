Le Kia EV5 sera plus abordable que la Tesla Model Y

Kia cherche à surpasser Tesla dans le domaine des petits VUS électriques.

L’EV5 sera commercialisé au Canada et aux États-Unis.

Le futur VUS électrique EV5 de Kia devrait être un grand succès pour la marque. Kia Australia espère vendre six fois le volume de l’EV6 grâce à un nouveau petit crossover aux objectifs de prix très ambitieux.

Les premiers signes du Kia EV5 nous parviennent d’Australie (via Drive AU). La nouvelle indique que son prix sera très ambitieux, commençant à moins de 70 000 $ pour le modèle Air de base.

Si ce prix semble élevé, c’est parce que le marché australien, plus petit, paie plus cher les voitures et inclut les taxes dans le prix. À titre de comparaison, la Tesla Model Y est le véhicule électrique le plus vendu dans le pays, et son prix de départ est de 70 500 $, selon la même méthode.

Au Canada, la Model Y est vendue 54 990 $. L’EV6, que ce modèle devrait également concurrencer, est proposé à partir de 47 495 $. Il faut donc s’attendre à ce que l’EV5 en partance pour le Canada se situe en dessous de ces deux chiffres.

Les modèles australiens de la Kia EV5 seront équipés d’une batterie de 64 kWh ou de 88 kWh utilisant la chimie du lithium-fer phosphate, et la traction avant et la traction intégrale seront proposées. Il est encore trop tôt pour donner des chiffres sur l’autonomie des nouveaux modèles.

« Il doit être compétitif par rapport au modèle Y. L’objectif est de viser des volumes [de vente] de type grand public », a déclaré Roland Rivero, directeur général de la planification des produits chez Kia Australia, lors d’une présentation locale de l’EV5.

La Kia EV5 est construite en Chine, ce qui pourrait être l’un des obstacles à son introduction en Amérique du Nord. Cela réduit les coûts, ce qui favorise le véhicule, mais un VE et sa batterie doivent être construits en Amérique du Nord pour pouvoir bénéficier des importantes mesures d’incitation fédérales en faveur des VE aux États-Unis. Toutefois, la vente de la voiture a été confirmée au Canada, où les mesures d’incitation n’imposent pas le pays d’origine.