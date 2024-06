Le Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept a été dévoilé et Stellantis veut vraiment le commercialiser

Le Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept est basé sur le Wagoneer S de production, mais conçu pour les aventures hors route.

Les ajouts comprennent une suspension relevée de deux pouces, un design extérieur plus agressif et un mode de conduite Rock (Roche).

Il n’y a pas de plans pour commercialiser ce modèle, mais les consommateurs pourraient inciter le constructeur à changer d’idée.

Alors que les médias automobiles étaient réunis au cœur de la ville de New York pour le dévoilement mondial du Jeep Wagoneer S 2024 100 % électrique, le constructeur avait réservé une surprise aux gens sur place. Le Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept, prêt pour s’aventurer hors route, a été introduit aux côtés de la version de production du multisegment de luxe intermédiaire.

S’il n’y a aucun plan pour envoyer le concept Trailhawk en production de série, il s’agit d’un projet pas trop difficile à matérialiser, si la demande est suffisante pour rendre ledit projet rentable. « Le Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept […] démontre tout le potentiel de la gamme Jeep Wagoneer S 100 % électrique, que ce soit pour négocier des virages serrés avec aisance, ou atteindre de nouveaux endroits hors des sentiers battus, » a cité le chef de la direction de Jeep, Antonio Filosa.

Le Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept dispose d’une carrosserie retouchée, avec des parties avant et arrière arborant des extracteurs d’air fonctionnels et des accents gris, une suspension relevée de deux pouces, des roues de 18 pouces entourées de pneus hors route de 31,5 pouces, des crochets de remorquage rouges, des boucliers de bas de caisse à l’épreuve d’égratignures, d’une galerie de toit en aluminium, et d’une peinture nommée Bruce avec un décalque antireflet noir et rouge. On promet des angles d’approche, de rampe et de surplomb améliorés ainsi qu’une capacité de traverser de profonds cours d’eau.

Dans l’habitacle, on retrouve une console centrale relevée afin de procurer un plus grand espace de rangement en dessous, alors que des bandes élastiques sont montées dans le rangement des portes afin de fixer plus solidement les objets s’y logeant pendant la conduite hors route. On aperçoit aussi ce que la marque appelle des placages en granite inspirés des météorites, la molette de modes de conduite et son encadrement sont finis en Rouge radical anodisé, le volant dispose d’une forme octogonale avec une adhérence additionnelle dans les positions de 9 et de 3 heures, alors que la couleur intérieure s’intitule Vert mantis. La touche finale, c’est la barre de maintien fixé sur le tableau de bord pour le passager avant, similaire à ce que l’on trouve dans le Jeep Wrangler, par exemple.

Pas de détails sur la motorisation électrique du Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept, mais le Wagoneer S Launch Edition de série propose deux moteurs électriques produisant un total de 600 chevaux et un couple de 617 livres-pied, créant du même coup un rouage intégral à prise constante. Le Trailhawk inclut aussi un mode de conduite Rock (Roche) dans le système de gestion Selec-Terrain, ce que le Wagoneer S régulier n’a pas.

Intéressés? Dites-le à Jeep, et la marque pourrait bien lancer la production du concept si la demande est suffisamment forte. Toutefois, le nouveau Jeep Recon sera dévoilé dans quelques mois avec une motorisation 100 % électrique, des portes amovibles et une apparence drôlement plus aventurière que le Wagoneer S, qui représentera le nouveau modèle hors route de la marque dans le segment des utilitaires intermédiaires.