Le Jeep Wagoneer S 100 % électrique fait ses débuts à NYC

Le Jeep Wagoneer S 2024 arrivera chez les concessionnaires du Québec et de la Colombie-Britannique en premier. Le carnet de réservations s’ouvre le 31 mai.

600 chevaux, 0-96 km/h en 3,4 secondes.

Autonomie estimée à plus de 480 km sur une pleine charge.

En septembre 2022, Stellantis a annoncé l’arrivée éventuelle de plusieurs modèles 100 % électriques dans la gamme Jeep d’ici 2025. Deux d’entre eux seraient offerts en Amérique du Nord, le premier étant le Jeep Wagoneer S 2024 qui vient de faire ses débuts lors d’un événement médiatique dans la ville de New York.

Ce nouveau multisegment global est le troisième modèle dans le portfolio Jeep à arborer l’écusson Wagoneer. Contrairement aux VUS pleine grandeur Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer, le Wagoneer S est un véhicule de taille intermédiaire, aux dimensions similaires à celles du Jeep Grand Cherokee.

Le Jeep Wagoneer S 2024 profite de deux moteurs électriques, créant ainsi un rouage intégral, ou 4xe en langage Jeep. On avance une puissance de 600 chevaux et un couple de 617 livres-pied, permettant au multisegment de luxe de boucler le 0-96 km/h (0-60 mi/h) en 3,4 secondes. On se retrouve dans le même territoire que le Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid et sa motorisation de 729 chevaux et 700 livres-pied. Même le bien-aimé Grand Cherokee Trackhawk, équipé du V8 suralimenté de 6,2 L Hellcat développant 707 chevaux, est plus lent, d’à peine un dixième de seconde.

Construit sur la nouvelle plateforme STLA Large de Stellantis, dédiée aux véhicules électriques, le Wagoneer S est équipé d’une batterie de 100,5 kWh à 400 volts, procurant une autonomie estimée à au moins 480 kilomètres sur une pleine charge. La marque avance que la batterie peut être rechargée de 20 % à 80 % en aussi peu que 23 minutes, selon la capacité de la borne rapide. Une prise CCS sera installé de série pour le moment, alors que Stellantis a dit qu’un connecteur NACS (le type conçu par Tesla) n’arriverait pas avant deux ans.

Le design extérieur du multisegment est plus sportif que robuste, disposant d’une nouvelle variation de la traditionnelle calandre à sept trous de Jeep. Au lieu de ces ouvertures, qui ne seraient pas fonctionnels dans le cas d’un VÉ, les stylistes ont choisi d’utiliser un éclairage moulé afin d’illuminer sept indentations, une manière astucieuse de moderniser le design de la calandre signature de la marque. Par rapport au Grand Cherokee à empattement régulier, le Wagoneer S est plus court de 28 millimètres, et repose sur un empattement plus court de 94 mm. Il est aussi plus étroit de 68 mm et sa ligne de toit est plus basse de 154 mm. La garde au sol est fixée à 162 mm, peu élevée pour un véhicule Jeep. Ce nouveau modèle n’a clairement pas été conçu pour escalader des rochers.

Empattement, mm / po 2 870 / 113,0 Voie avant, mm / po 1 636 / 64,4 Voie arrière, mm / po 1 639 / 64,5 Longueur, mm / po 4 886 / 192,4 Largeur sans rétroviseurs, mm / po 1 900 / 74,8 Hauteur aux longerons de toit, mm / po 1 645 / 64,8 Garde au sol, mm / po 162 / 6,4 Angle d’approche, degrés 19,2 Angle de rampe, degrés 14,0 Angle de surplomb, degrés 23,4 Dégagement pour la tête avant, mm / po 965 / 38,0 Dégagement pour les jambes avant, mm / po 1 050 / 41,3 Dégagement pour les épaules avant, mm / po 1 458 / 57,4 Dégagement pour les hanches avant, mm / po 1 406 / 55,4 Dégagement pour la tête arrière, mm / po 950 / 37,4 Dégagement pour les jambes arrière, mm / po 965 / 38,0 Dégagement pour les épaules arrière, mm / po 1 463 / 57,6 Dégagement pour les hanches arrière, mm / po 1 382 / 54,4 Volume de chargement derrière 1e rangée, L / pi cu 1 727 / 61,0 Volume de chargement derrière 2e rangée, L / pi cu 866 / 30,6 Poids à vide, kg / lb 2 570 / 5 667 Capacité de remorquage, kg / lb 1 542 / 3 400

Et pourtant, le Jeep Wagoneer S 2024 dispose tout de même d’un système de gestion Selec-Terrain, avec les réglages Auto, Sport, Eco, Neige et Sable afin de confronter plusieurs types de surfaces sur et hors route. La capacité de remorquage s’élève à 1 542 kilogrammes ou 3 400 livres.

Le Wagoneer S Launch Edition sera introduit d’abord, arborant une apparence assombrie avec des jantes en noir reluisant de 20 pouces entourées de pneus 235/50R20 ainsi que des garnitures extérieures en noir reluisant et en gris, mais sans chrome. Avec un coefficient de traînée de 0,294, ce nouveau modèle est le VUS le plus aérodynamique de Jeep à ce jour, selon les dires de la marque.

À l’instar des autres modèles Wagoneer, le Jeep Wagoneer S 2024 présente un habitacle cossu, mais moderne. La planche de bord est décorée de surpiqûres rouges et de placages en métal ciselé, puisque les consommateurs plus jeunes ne sont pas très friands de boiseries, ainsi que des panneaux en aluminium enduits de céramique noir, abritant des commandes haptiques. La compagnie est fière d’annoncer que des ressources et des matériaux recyclés pour habiller la cabine, avec un garnissage en similicuir sur les sièges, la console centrale, les portes et le tableau de bord, de même qu’un pavillon de toit en similisuède. Les tapis ont été fabriqués à l’aide de matériaux recyclés également.

La version Launch Edition obtient aussi un toit panoramique à deux panneaux vitrés, un éclairage d’ambiance avec un choix de 64 couleurs, des sièges chauffants et ventilés à l’avant et à l’arrière, des sièges avant avec fonction de massage, une instrumentation du conducteur numérique de 12,3 pouces, un système multimédia Uconnect 5 avec écran tactile de 12,3 pouces, et un écran de 10,25 pouces pour le passager avant. Un écran tactile logé au bas de la planche centrale sert au réglage du système de climatisation, et un espace de rangement se cache derrière. Le divertissement musical est fourni par la chaîne McIntosh à 1 200 watts et 19 haut-parleurs. Deux options sont disponibles, dont l’habitacle habillé en Rouge radar au lieu du Noir, et l’attelage de remorque.

Le Jeep Wagoneer S 2024 Launch Edition arrivera chez les concessionnaires du Québec et de la Colombie-Britannique cet automne, suivi des autres provinces peu après lorsque la production s’accélérera, avant d’attaquer les marchés internationaux comme l’Europe et la Chine. Ce nouveau multisegment électrique sera assemblé À Toluca, au Mexique. Au Canada, le Wagoneer S Launch Edition affiche un prix de 91 790 $, frais de transport et de préparation inclus, et les acheteurs pourront réserver leur copie à partir du 31 mai. Deux autres déclinaisons suivront pour le millésime 2025, dont au moins une plus abordable.

La Wagoneer S concurrencera l’Acura ZDX, l’Audi Q8 e-tron, le BMW iX, le Cadillac Lyriq et le Mercedes-Benz EQE SUV. D’autres rivaux arriveront assez rapidement.