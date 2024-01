Le Hyundai Santa Fe 2024 fait ses débuts canadiens à Montréal

Le Hyundai Santa Fe 2024 est le mélange ultime de l’élégance urbaine et de l’aventure extérieure – les amateurs de la LNH l’aimeront aussi.

Le tout nouveau Santa Fe 2024 pourrait être décrit comme étant plus qu’un simple VUS ; c’est un compagnon polyvalent, méticuleusement conçu pour combler l’écart entre la commodité urbaine et l’appel de la nature. Avec son design innovant et son approche respectueuse de l’environnement, le Santa Fe n’est rien de moins qu’un facilitateur de style de vie.

Un nouvel empattement plus long incorpore des sièges de troisième rangée de série et un intérieur spacieux

Le Santa Fe 2024 est conçu selon le concept « Open for More », offrant un espace de vie expansif, semblable à une terrasse. Cela est possible grâce à son nouvel empattement plus long, qui permet d’accueillir la troisième rangée de sièges de série, améliorant ainsi le confort et l’espace. L’ouverture plus large du hayon ajoute non seulement à l’attrait visuel, mais facilite également une connexion transparente avec l’extérieur, ce qui est parfait pour ceux qui aiment passer du temps dans la nature.

Les caractéristiques haut de gamme comprennent le siège confort relaxant, la double recharge sans fil et l’écran d’infodivertissement panoramique incurvé.

À l’intérieur, le Santa Fe est un havre de luxe et de technologie. Du siège confort relaxant avec repose-jambes au compartiment de stérilisation UV-C, chaque caractéristique est conçue pour le confort et la commodité de l’utilisateur. L’écran panoramique incurvé n’est pas seulement un système d’infodivertissement, c’est une fenêtre sur un monde de connectivité et de divertissement.

Moteur hybride turbo de 1,6 L de série ; moteur turbo de 2,5 L de 277 ch et 311 lb-pi de couple également offert en option

Le Santa Fe est propulsé par un groupe motopropulseur hybride turbo de 1,6 L de série développant 232 ch et 271 lb-pi de couple. Pour ceux qui recherchent plus de vigueur, un moteur turbocompressé de 2,5 L, développant 277 ch et 311 lb-pi de couple, est également disponible. Les deux moteurs promettent un équilibre entre efficacité et performance, idéal pour les trajets en ville ou les aventures hors route.

Le Santa Fe 2024 édition Ligue nationale de hockey (NHL Edition) : Un hommage aux passionnés de hockey

Hyundai pousse l’innovation encore plus loin avec l’introduction du Santa Fe NHL Edition, un hommage aux passionnés de hockey. Cette édition spéciale, exclusive au marché canadien et limitée à 500 unités, est dotée d’un groupe motopropulseur hybride, d’un extérieur blanc mat unique, de jantes en alliage noires de 20 pouces et d’accessoires personnalisés liés à la LNH. Représentant les 32 équipes de la LNH, les clients peuvent personnaliser leur Santa Fe avec les logos des équipes, ajoutant ainsi une touche personnelle à leur expérience de conduite.

Des seuils de porte Luxwood aux tapis de sol et à la doublure de chargement WeatherTech, chaque détail de l’édition NHL célèbre l’esprit du hockey. Cette édition ne se distingue pas seulement par son design, mais comprend également des fonctionnalités haut de gamme telles qu’une puissante borne USB-C, un port USB à la troisième rangée et un système audio premium Bose à 12 haut-parleurs.

Le modèle Santa Fe 2,5 T 2024 sera mis en vente en mars 2024, et le modèle hybride au printemps

Prévu pour mars 2024, le Santa Fe 2.5T est très attendu, suivi par le modèle hybride au printemps. Ces modèles promettent de faire en sorte que les acheteurs de VUS de taille moyenne se tournent vers Hyundai pour tous leurs besoins en matière de transport familial.