Le HiPhi A dévoilé : Quand les rêves électriques rencontrent la réalité des hypercars

L’aube d’une nouvelle ère pour les hypercars électriques ?

Le HiPhi A offre un groupe motopropulseur de 1 305 PS avec des moteurs à très haute vitesse et des dispositifs de sécurité avancés.

Elle atteint le 0-100 km/h en un peu plus de 2 secondes et vise une vitesse de pointe de près de 300 km/h.

Elle présente un design futuriste avec du titane TC4 et des matériaux haute performance, redéfinissant ainsi les hypercars de luxe.

La récente présentation de la HiPhi A, fruit d’une collaboration entre HiPhi, WESAIL New Energy Automotive et l’université ShanghaiTech, marque une étape importante dans le segment des hypercars. Ce véhicule électrique (VE) combine des caractéristiques technologiques avancées avec une approche de conception unique, établissant ainsi une nouvelle série sur le marché des VE.

Un groupe motopropulseur et des performances innovants

Le HiPhi A présente un groupe motopropulseur avancé, développé en interne, qui comprend un moteur unique à l’avant et un double moteur à l’arrière, capable d’une puissance de pointe de 1 305 PS. Les moteurs sont équipés de rotors en fibre de carbone à très haute vitesse et de technologies de refroidissement innovantes, conçus pour une capacité de 22 000 tr/min et une puissance élevée soutenue. Le bloc batterie, remarquable par sa capacité de décharge maximale de 1,5 MW, intègre des améliorations en matière de sécurité grâce à la technologie de contrôle en nuage de HiPhi.

Sur le plan des performances, le HiPhi A est conçu pour accélérer de 0 à 100 km/h en un peu plus de 2 secondes et atteindre une vitesse de pointe de près de 300 km/h. Le véhicule bénéficie de technologies de châssis avancées, notamment la direction active des roues arrière et l’amortissement CDC, ainsi que la technologie HVC de HiPhi, qui améliore la maniabilité et l’efficacité du freinage.

Design futuriste et innovation matérielle

Le design du HiPhi A présente une esthétique moderne avec des fibres de carbone et une peinture mate, complétée par de larges ailes avant et arrière et des pneus extra-larges. L’intérieur combine des éléments de luxe et des fonctions numériques avancées, offrant une expérience haut de gamme. L’utilisation d’un alliage de titane TC4 de qualité aéronautique, aux côtés d’alliages d’aluminium haute performance et de nanocéramiques, souligne l’engagement du véhicule en faveur d’une utilisation innovante des matériaux et de l’esthétique.

Effort de collaboration et progrès de l’industrie

La création du HiPhi A témoigne des efforts de collaboration entre HiPhi, WESAIL New Energy Automotive et l’université ShanghaiTech. L’une des principales innovations de ce projet est la promotion et l’application de la technologie d’impression 3D dans l’industrie automobile, dans le but de révolutionner les processus de fabrication automobile.

Le HiPhi A représente une avancée significative dans le secteur de la mobilité électrique intelligente, combinant des caractéristiques technologiques avancées, un design innovant et des performances élevées. Au fur et à mesure que les détails se précisent, le HiPhi A est un exemple de ce qui peut être réalisé grâce à la collaboration et à l’innovation dans l’industrie automobile.