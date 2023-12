Le groupe Volkswagen Auto adoptera la NACS

Volkswagen, Audi, Porsche et Scout Motors ont annoncé collectivement leur décision d’intégrer la norme de recharge nord-américaine (NACS) dans leurs prochains véhicules électriques à partir de 2025. Le groupe Volkswagen est le dernier constructeur automobile à faire part de son intention d’adopter la norme de charge de Tesla.

La mise en œuvre de la NACS par ces géants de l’automobile vise à unifier l’expérience de recharge pour les utilisateurs de véhicules électriques en Amérique du Nord, tant aux États-Unis qu’au Canada. Un aspect notable de cette initiative est l’exploration de solutions d’adaptation par Volkswagen, Porsche et Audi pour leurs véhicules existants. Cette approche, qui devrait débuter en 2025, permettra à ces véhicules d’accéder au vaste réseau de Superchargeurs de Tesla. Scout Motors devrait également permettre à ses clients d’accéder à ce réseau dès la sortie de leurs véhicules. Cette collaboration constitue une avancée significative dans l’élargissement de l’accès à la recharge, en permettant potentiellement l’accès à plus de 15 000 Superchargeurs en Amérique du Nord.

En complément de cette avancée, Electrify America a annoncé son intention d’intégrer les connecteurs NACS à ses stations de recharge d’ici 2025, tout en continuant à soutenir le système de recharge combiné (CCS) existant. Cela garantit un réseau de recharge complet, qui s’ajoute aux 3 800 prises de recharge rapide CC existantes gérées par Electrify America et Electrify Canada.

Pablo Di Si, président-directeur général de Volkswagen Group of America, a souligné l’importance de cette décision pour les clients de VE, en insistant sur l’accès élargi à un réseau de recharge en pleine expansion. De même, Rebecca Tinucci, directrice principale de la recharge chez Tesla, a souligné la vision commune d’améliorer les expériences de recharge, tandis que Timo Resch, président et chef de la direction de Porsche Cars North America, a réitéré l’engagement à l’égard du choix et de la commodité pour les clients. Scott Keogh, président-directeur général de Scout Motors, a souligné l’approche centrée sur le client dans l’intégration des connecteurs NACS dans leurs prochains véhicules.

L’initiative conjointe de Volkswagen, Audi, Porsche et Scout Motors d’adopter la norme de recharge nord-américaine (NACS) représente un développement important dans le secteur des véhicules électriques. De plus amples informations concernant l’application de cette norme à des modèles spécifiques sont attendues à l’approche de l’année 2025.