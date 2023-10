Le Grounded G2 fait son entrée dans le monde des VR électriques

Le VR est basé sur la plateforme Ultium de GM.

Le BrightDrop Zevo 600 sert de base au projet.

L’habitacle est modulable et peut évoluer au fil du temps.

L’industrie des véhicules récréatifs contemple actuellement le virage électrique de l’automobile avec un petit sourire en coin. Avec l’électrification de plusieurs véhicules à vocation commerciale – pensez seulement aux fourgons et aux camionnettes électriques déjà disponibles –, le monde du VR se tourne petit à petit vers la propulsion électrique. Et les exemples ne manquent pas.

L’une des plus récentes créations électriques est issue de la firme américaine Grounded qui, ironiquement, est basée au Newlab de Michigan Central, à Détroit. Le projet est d’ailleurs commandité par Ford, mais le dernier véhicule de Grounded est plutôt basé sur le fourgon commercial électrique BrightDrop Zevo de General Motors.

Baptisé Grounded G2, le nouveau projet de la compagnie vient d’être présenté et peut également être réservé via un dépôt remboursable de 100 $. Le prix de départ du G2 est de 195 000 $… en dollars américains bien sûr!

Le G2 se veut la suite logique du Grounded G1 qui est basé sur un Ford E-Transit. Le design du fourgon BrightDrop semble toutefois plus approprié pour servir de résidence à un couple ou une famille en train de parcourir l’arrière-pays.

Le G2 profite de la plateforme Ultium de GM, l’autonomie annoncée par Grounded qui est identique à celle annoncée pour le véhicule commercial, soit de plus de 250 milles ou 402 km. Notez toutefois la présence de panneaux solaires sur le toit, une tendance de plus en plus généralisée dans le créneau des véhicules récréatifs. À eux seuls, ils génèrent une capacité de 10 kWh supplémentaires.

On comprend donc que la base du fourgon conserve la configuration à quatre roues motrices de la plateforme d’origine GM, c’est-à-dire deux moteurs (un par essieu) et un bloc de batteries d’une capacité de 165 kWh.

L’attrait du Grounded G2 est également à l’intérieur, l’entreprise qui propose un espace de vie modulable. En effet, les caissons d’armoires et autres boîtiers sont installés sur des rails, ce qui permet même au propriétaire de changer la disposition de l’habitacle. Le Grounded G2 peut donc être équipé d’un lit double et/ou d’un espace de cuisine, tandis qu’il est possible de commander en option une toilette sans eau, un lit de taille « queen » ou même jusqu’à sept sièges pour accommoder quelques passagers supplémentaires à l’occasion. La connectivité à Internet est aussi disponible tout comme un réfrigérateur/congélateur ou un four à induction.

La beauté de cet habitacle modulable est qu’il peut évoluer au fil du temps selon les besoins de son propriétaire. À un prix de plus de 200 000 dollars canadiens, le Grounded G2 n’est pas exactement la définition d’un véhicule abordable, mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un véhicule récréatif capable de garder au moins deux passagers dans un confort plus que respectable.