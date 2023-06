Le futur pickup de Kia pourrait être nommé Tasman

Kia travaille sur un pickup compact depuis un certain temps déjà et des documents légaux pourraient avoir révélé son nom en Australie.

Il pourrait s’agir d’une version plus robuste du Hyundai Santa Cruz actuel.

Le constructeur n’a toujours pas confirmé si ce modèle sera offert en Amérique du Nord.

Une récente demande d’enregistrement de marque déposée en Australie pourrait avoir révélé le nom du prochain pick-up de Kia : Tasman.

Ce nom fait référence à la mer de Tasmanie qui sépare l’Australie et la Nouvelle-Zélande, deux pays où les pick-up compacts sont très populaires.

Selon la publication australienne Carsguide, le Kia Tasman sera disponible en configuration double cabine et les acheteurs pourront choisir un moteur diesel capable de fournir des capacités de remorquage et de transport compétitives.

Selon la même source, il est possible que ce moteur diesel soit un six cylindres en ligne de 3,0 litres que l’on trouve actuellement dans le Genesis GV80.

Dans le VUS de luxe, ce moteur délivre 274 chevaux et 434 lb-pi de couple, ce qui pourrait faire du Kia Tasman le petit pick-up le plus puissant d’Australie.

Kia n’a pas encore dit si ce modèle sera proposé aux États-Unis et au Canada, mais si c’est le cas, il sera probablement positionné comme une alternative plus robuste à l’actuel Hyundai Santa Cruz.

Comme le Hyundai, la version nord-américaine du Kia Tasman devrait être propulsée par un moteur à essence quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres, sans option pour un groupe motopropulseur diesel.

Une version électrique serait également à l’étude et pourrait être proposée aux côtés des versions thermiques dans la gamme du constructeur.

Alors que Kia a clairement concentré ses efforts de développement sur l’Australie et la région Asie-Pacifique en envoyant des ingénieurs en mission d’étude au cours des dernières années, la concurrence croissante sur le marché des camions compacts et de taille moyenne aux États-Unis et au Canada pourrait représenter une opportunité pour la société coréenne.

Plus de détails seront annoncés dans les mois à venir, car le pick-up Kia devrait être lancé comme modèle 2025.

Source : Carsguide