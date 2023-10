Le Ford F-150 Lightning Flash 2024 ajoute plus de fonctionnalités technologiques et une batterie longue portée

Ford propose une Lightning à bon prix

Le Lightning Flash offre un grand écran, une grande batterie, à un prix réduit

Toute la technologie avec moins de luxe

Nous nous attendions à ce que le Ford F-150 Lightning Flash soit une version haute performance de la populaire camionnette, soit quelque chose de similaire à ce qu’était le Lightning original des années 1990. Cependant, le Lightning Flash 2024 est une nouvelle finition qui mise sur l’autonomie et la technologie à un prix plutôt intéressant.

Le Ford F-150 Lightning Flash se situe entre le XLT et le Lariat. Il bénéficie de la batterie à autonomie prolongée de 512 kilomètres et du plus grand système d’infodivertissement à écran tactile de 15,5 pouces.

Ford affirme que c’est ce que veulent les acheteurs. « Le F-150 Lightning Flash est le résultat direct de nos échanges et de ce que nous avons appris de nos clients. Ce camion combine de nombreuses fonctionnalités axées sur la technologie que nos clients adorent dans notre gamme de véhicules électriques, à un prix plus abordable », a déclaré Marin Gjaja, directeur de l’exploitation de Ford Model e.

En plus de la portée supplémentaire et du grand écran, le camion sera équipé d’un accès intelligent avec détection d’approche, de recharge sans fil pour les appareils, d’un hayon électrique, d’un système audio B&O, et du pack technologie de remorquage qui comprend l’assistance au recul pour remorque, des balances embarquées, et plus encore.

Le F-150 Lightning Flash sera également équipé d’une pompe à chaleur, améliorant l’autonomie du camion lorsque les températures baissent. BlueCruise, le système d’aide à la conduite mains-libres de Ford, est sur la liste des options.

Ford fixe le prix du Ford F-150 Lightning Flash 2024 à partir de 69 995$. La gamme commence avec le Lightning Pro à 49 995$, suivi du XLT à 57 995$, du Lariat à 77 495$ et du Platinum à 89 995$. Le Lightning 2024 sera bientôt disponible chez les concessionnaires.