Le Ford Escape 2023 débute à 35 044$ au Canada

L’Escape renouvelé est maintenant offert en six niveaux de finition, incluant de nouveaux modèles ST-Line.

Cela rend l’Escape 2 600$ plus dispendieux qu’avant.

Choisir toutes les options sur la version branchable peut pousser le prix au-delà de 56 000$.

Ford a donné à l’Escape un rafraîchissement complet pour l’année modèle 2023 qui a apporté une nouvelle face avant et des niveaux de finition plus dynamiques.

Toujours proposé en version essence, hybride ou hybride rechargeable, le Ford Escape 2023 peut être commandé en six niveaux de finition, dont trois issus du nouveau groupe de modèles sportifs ST-Line.

Chaque niveau de finition peut être commandé en version essence ou hybride, à l’exception de l’entrée de gamme Active qui n’est proposée qu’avec le groupe motopropulseur essence. Le groupe motopropulseur rechargeable n’est disponible que sur un seul niveau de finition appelé « Hybride Rechargeable » qui se situe au sommet de la gamme Escape en termes de prix.

Sous le capot des modèles Active et ST-Line à essence se trouve un moteur 3 cylindres turbo EcoBoost de 1,5 L qui développe 180 chevaux et un couple de 199 lb-pi par l’intermédiaire d’une transmission automatique à 8 rapports de série. La traction avant est de série sur ces deux modèles, la transmission intégrale étant une option de 2 600 $.

Le moteur de série de tous les autres Escape est un quatre cylindres turbo EcoBoost de 2,0 L qui génère 250 chevaux et 280 lb-pi de couple.

Tous les Escape, à l’exception de l’Active, sont également disponibles avec un groupe motopropulseur hybride qui utilise un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres fonctionnant selon le cycle d’Atkinson et un moteur électrique qui fonctionne en combinaison avec une transmission eCVT pour permettre la conduite uniquement à l’électricité ou à l’essence, ou un mélange des deux.

La version branchable utilise le même groupe motopropulseur, mais une batterie plus grande fait passer la puissance de 192 chevaux et 155 lb-pi de couple à 210 chevaux et 155 lb-pi de couple, et permet une autonomie électrique de 60 kilomètres. Gardez à l’esprit que ce modèle n’est toutefois disponible qu’en configuration traction avant.

Active

L’Escape d’entrée de gamme pour 2023 est le modèle Active à 35 044 $. Ce niveau de finition comprend des caractéristiques telles que le freinage pré-collision avec détection des piétons, l’assistance au maintien dans la voie, la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, un chauffe-moteur, un système de climatisation automatique à deux zones, une console de rangement des lunettes de soleil, un écran LCD de 8 pouces dans le combiné d’instruments, un volant gainé de cuir, des miroirs de courtoisie éclairés, des modes de conduite sélectionnables, des phares automatiques, une clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, un écran tactile de 8 pouces pour le système d’info divertissement SYNC 4, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un hotspot Wi-Fi, un siège conducteur à réglage électrique en 8 directions, des feux de jour à DEL, un becquet arrière couleur carrosserie, des coques de rétroviseur noires, des moulures de fenêtre chromées, deux embouts d’échappement chromés, un hayon électrique, des jantes en alliage de 17 pouces, des vitres arrière teintées et des phares à DEL avec feux de route automatiques.

L’Escape Active est disponible avec quelques ensembles optionnels qui viennent compléter sa liste d’équipements, comme les ensembles Technologie 1 et 2 qui coûtent respectivement 1 500 $ et 4 530 $.

Le premier inclut des technologies telles que la suite Co-Pilot 360 qui comprend un régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de vitesse, la navigation, l’assistance au braquage évasif et des capteurs de stationnement arrière, ainsi qu’un rétroviseur numérique et un écran de 13,2 pouces pour le système d’info divertissement.

Le groupe Technologie 2 conserve les mêmes éléments mais ajoute l’aide au freinage en marche arrière, l’aide au croisement, un système de caméra à 360 degrés, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, un siège passager à réglage électrique en 6 directions, un système audio B&O à 10 haut-parleurs, un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, une fonction de mémorisation pour les rétroviseurs et le siège conducteur, le clavier d’entrée sans clé et une station de recharge sans fil.

Un ensemble Temps froid à 1 100 dollars ajoute également des sièges avant chauffants, des rétroviseurs chauffants, un volant chauffant et un démarrage à distance. Son contenu est offert de série avec le groupe Technologie 2 ou lorsque les acheteurs choisissent la traction intégrale.

ST-Line

L’Escape ST-Line débute à 36 544 $ et il ajoute un volant à fond plat avec surpiqûres rouges, des pédales sport SVT en aluminium, une garniture de toit foncée, un revêtement en vinyle et en tissu avec surpiqûres rouges, une grille de calandre noire, un aileron arrière plus grand, des rails latéraux de galerie de toit noirs et des roues en alliage de 18 pouces.

Il est intéressant de noter que cette version ne propose pas le groupe Technologie 2, laissant uniquement les ensembles Technologie 1 et Temps froid en option.

ST-Line Select

Le ST-Line Select reprend les caractéristiques du ST-Line en offrant de série la transmission intégrale et le groupe Temps froid, et en ajoutant les vitres avant et arrière à ouverture et fermeture automatiques et les antibrouillards à DEL.

Ce modèle peut également être commandé avec les ensembles Technologie 1 ou Technologie 2, dont le prix baisse à 3 430 $ grâce à l’inclusion du groupe Temps Froid. Un ensemble de remorquage de classe 2 à 700 $ est également disponible sur cette version de l’Escape, tout comme des roues de 19 pouces plus grandes pour 1 000 $.

Platinum

Comme le modèle Platinum à 44 074 $ ne fait pas partie de la famille ST-Line, son équipement s’inspire de l’Escape Active à certains égards et du ST-Line Select à d’autres. Par exemple, ce modèle est équipé de série du groupe Technologie 2, de jantes en alliage de 19 pouces uniques, de chrome supplémentaire sur les moulures de fenêtres, d’un rétroviseur à atténuation automatique, d’un éclairage ambiant, d’un ouvre-porte de garage HomeLink, d’une sellerie perforée ActiveX, de phares à DEL, d’essuie-glaces à détecteur de pluie et d’une alarme périmétrique, mais pas des surpiqûres rouges, d’un aileron plus grand ou d’un volant à fond plat.

Le groupe Remorquage de 700 $ est toujours disponible et il est rejoint par un ensemble Technologie haut de gamme à 2 200 $ qui contient le système d’aide au stationnement actif, un affichage tête haute, le système audio B&O et une sellerie en cuir matelassé.

ST-Line Élite

En choisissant le ST-Line Élite à 45 574 $, on retrouve tous les éléments spécifiques au ST-Line en plus des mêmes luxes que l’on retrouve dans le modèle Platinum, à l’exception de roues en alliage de 19 pouces différentes.

Les options sont les mêmes que pour le modèle Platinum, à l’exception des roues de 19 pouces peintes en noir, au coût de 1 000 $.

PHEV

Enfin, l’Escape hybride rechargeable se situe au sommet de la gamme en termes de prix (46 944 $), mais il se positionne vers le milieu en termes d’équipement puisqu’il possède un niveau de caractéristiques de série comparable au modèle ST-Line Select pourvu du groupe Technologie 1, mais il offre de nombreuses caractéristiques du Platinum en option. Les seules exceptions notables sont les roues de 18 pouces spécifiques au modèle.

En effet, cette version de l’Escape peut être commandée avec un ensemble Hybride rechargeable haut de gamme unique pour 4 930 $ qui comprend toutes les caractéristiques de série du modèle Platinum ainsi que tous les éléments ajoutés par l’ensemble Technologie Premium propre à ce modèle. Le groupe Remorquage à 700 $ est également offert.

Les options indépendantes offertes sur chaque modèle Ford Escape 2023 comprennent des barres transversales de toit noires à 845 $, un toit ouvrant panoramique à 1 750 $, de multiples options de revêtement de plancher et de gestion du chargement, ainsi qu’un coffre-fort à 585 $ avec serrure à combinaison monté à l’intérieur de la console centrale, entre autres.