Le design des véhicules Buick se fait remarquer

Après la faillite de General Motors en 2009, nécessitant un appui financier gouvernemental pour se réorganiser, le constructeur a dû réduire la taille de ses opérations et ses frais d’exploitation. Il a conséquemment abandonné les marques Pontiac, Saturn et Hummer tout en liquidant Saab, mais parmi les marques demeurées en vie se trouvait Buick.

La survie de Buick fut le sujet de nombreuses discussions au fil des ans. Pontiac était reconnue comme étant la division de performance du constructeur, mais était largement réduit à ne proposer que de mondaines voitures et un utilitaire. Saturn avait été établi deux décennies auparavant pour se défendre contre l’invasion des marques japonaises en sol américain, mais n’a jamais réussi à décoller en orbite. Laisser tomber Hummer était logique, devenue une marque reconnue pour commercialiser des véhicules maladroits et polluants. Toutefois, qu’est-ce que Buick pouvait bien apporter au « nouveau » GM?

Lors de la déconfiture de GM, la gamme de la marque à trois boucliers consistait en la berline intermédiaire Buick Allure/LaCrosse, de la berline pleine grandeur Buick Lucerne et du multisegment intermédiaire à trois rangées Buick Enclave. On est loin d’un alignement d’étoiles. De façon discutable, la marque Buick a été épargnée du couperet à cause de sa grande popularité en Chine – un marché très important pour GM.

La décennie suivante a vu des modèles arriver et quitter aussitôt, mais l’on a surtout assisté à la disparition des voitures de tourisme dans la gamme Buick. La Buick Verano, la Buick LaCrosse et la Buick Regal ont toutes été retirées du marché nord-américain, en faveur d’une sélection restreinte de véhicules utilitaires.

Bien sûr, le design des véhicules Buick leur a permis de se distinguer quelque peu des autres modèles similaires vendus chez GM. Buick se positionne comme une marque de qualité de supérieure, plus chic que Chevrolet, mais pas aussi luxueux que Cadillac. Il s’agit d’un espace exploité par peu de marques concurrentes, dans lequel on peut trouver Chrysler, MINI et, de plus en plus, Mazda.

Après des années de ventes modestes, les choses commencent à bouger chez Buick. En 2023, les ventes ont augmenté de 42,2 % au Canada, de 61,4 % aux États-Unis, et de 18,5 % au Mexique. Les ventes de la marque ont surpassé celles de Lincoln, Acura, Genesis, Jaguar Land Rover, Infiniti, Chrysler et Volvo, au Canada comme aux États-Unis. Le Buick Encore GX est le modèle le plus populaire, suivi du Buick Envision, le Buick Enclave et le tout nouveau Buick Envista.

Selon une récente étude publiée par S&P Global Mobility, Buick mène parmi toutes les marques aux États-Unis en ce qui a trait à la clientèle féminine à 55 %, devant Mitsubishi (51,4 %), MINI (51,1 %), Lexus (50,4 %), Infiniti (49,6 %), Mazda (49 %) et Kia (49 %). La moyenne de l’industrie s’établissant à 41,2 %. De plus, des études ont démontré que les femmes influencent 85 % des décisions d’achat de voitures, mais on n’avait pas vraiment besoin d’une étude pour arriver à cette conclusion, n’est-ce pas?

Attirer une clientèle féminine est un aspect critique pour tout constructeur automobile, et Buick réussit très bien à cet égard en proposant des véhicules offrant un mélange intéressant de performances, de confort et de valeur pour le prix, mais aussi à cause du design extérieur et intérieur de ses modèles.

Entre-temps, en partie grâce à son prix abordable, mais aussi son design, le nouveau multisegment sous-compact Envista parvient à attirer de nouveaux clients. Selon les données de GM, 69 % des acheteurs de l’Envista sont de nouveaux clients pour la marque Buick, et à travers la gamme complète du constructeur y compris Chevrolet, GMC et Cadillac, l’Envista affiche la plus grande proportion de propriétaires âgés de 18 à 35 ans, soit 26 %.

La prochaine étape pour Buick en Amérique du Nord? Des véhicules électriques, évidemment. Le Buick Electra E5 devrait arriver pour l’année-modèle 2025, lui qui est déjà en vente en Chine aux côtés du Buick Electra E4 plus petit, ce dernier était exclusif au marché chinois. Les dimensions de l’Electra E5 sont très similaires à celles du Chevrolet Equinox EV bientôt en vente, et les deux partagent l’architecture électrique Ultium de GM. Toutefois, le design extérieur de l’Electra E5 est inspiré de celui du coupé Buick Wildcat Concept, révélé en juin 2022. Cette voiture concept sert de gabarit stylistique pour tous les prochains véhicules Buick, qu’ils soient équipés de moteurs à essence ou électriques.

Pourquoi une voiture comme inspiration du design, alors que la gamme chez nous consiste uniquement de véhicules utilitaires? Selon Kevin Nougarede, directeur du design pour Buick, les voitures conceptuelles sont purement émotionnelles. « Afin que l’on puisse exprimer l’évolution du design chez Buick, le nouveau visage de Buick, le nouveau langage du design épuré, il n’y avait rien de mieux [que la Wildcat]. Elle était le meilleur canevas pour nous. En se basant sur une voiture mieux collée au sol, on peut davantage exprimer les sculptures. » Il a ajouté que « sur un profil plus bas et sur le profil d’un coupé, il était plus facile pour nous d’exprimer la beauté sculpturale que l’on désirait. Un VUS ne définit pas nécessaire le pinacle de la beauté. Habituellement, dans l’imagination des gens, c’est un coupé ».

Toutefois, est-il aussi facile de créer un VUS ou une voiture à partir d’une même philosophie de design? « Ce n’est pas compliqué à créer, » a dit Nougarede. « C’est pourquoi la Wildcat était si importante pour nous. Lorsque nous avons établi une vision si forte et claire de ce que nous voulions en matière de design, elle était facile à appliquer à nos VUS. »

Quant à l’attraction d’une clientèle plus jeune à travers le design, Kevin Nougarede a parlé d’un processus très émotionnel. « En design, c’est parfois difficile à expliquer. Attirer une clientèle plus jeune est une chose, mais je crois que des acheteurs plus jeunes sont associés uniquement avec l’âge, bien que ce soit simplement un état d’esprit. On parle beaucoup d’un état d’esprit plus jeune, un état d’esprit positif chez Buick, et c’est ce qui est communiqué avec la Wildcat. » Il a ajouté : « je crois qu’un peu plus de confiance, un peu plus de sculptures, un peu plus d’optimisme dans le profil de la voiture, et avec un peu plus d’émotion dans le design, c’est ce qui fait réagir positivement un jeune acheteur à la voiture. »

Alors que des véhicules électriques Buick seront introduits sur le marché – la marque a annoncé son intention de proposer une gamme 100 % électrique d’ici 2030 en Amérique du Nord –, verra-t-on une distinction stylistique entre les modèles munis d’un moteur à combustion et les VÉ? Peu probable, du moins pour l’instant. « Puisque nous recherchons la constance chez Buick, beaucoup d’éléments seront très similaires. Il y a des principes fondamentaux pour nous, comme le nouveau visage annoncé par la Wildcat, le nouvel [écusson] à trois boucliers, le nez de requin, la beauté sculpturale, qui seront la norme pour Buick, » a dit Nougarede. « Ce qui a changé avec les VÉ? Des fois, les VÉ offrent de meilleures proportions, puisque la batterie nous donne un empattement plus long. Cela procure une meilleure posture à la voiture, alors que l’on peut pousser les roues aux extrémités. On se retrouve donc avec une plus grande surface pour allonger le passage des roues et améliorer la posture, » a-t-il ajouté.

« Sur la partie avant, les gens ont cette idée qu’un véhicule électrique n’a pas besoin de refroidissement, alors le visage peut être fermé. Toutefois, il y a des moteurs dans ces voitures, et l’on a besoin d’un flux d’air. Et aussi des fois pour l’aérodynamisme, on a besoin d’un flux d’air aussi. On ne veut pas changer de façon drastique les éléments fondamentaux établis avec le design chez Buick. Nous voulons que ces voitures fassent toujours partie de la même famille. Certaines autres marques cherchent à les différencier, mais nous, on ne veut pas cette distinction, » a dit Nougarede.

En plus du nouveau Envista, des Envision et Encore GX rafraîchis et du futur Electra E5, une toute nouvelle génération du grand multisegment à trois rangées Buick Enclave sera bientôt dévoilée en tant que modèle 2025. On peut s’attendre à un nouveau design inspiré par le concept Wildcat ainsi qu’un habitacle retravaillé et plus moderne, avec entre autres un panneau vitré incorporant l’instrumentation numérique pour le conducteur et l’écran tactile du système multimédia. Sous le capot, un nouveau quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres replacera le vieillissant V6 de 3,6 litres, produisant 328 chevaux et un couple de 326 livres-pied selon les estimations de GM. Ce nouveau moteur sera jumelé à une boîte automatique à huit rapports et, de série au Canada, un rouage intégral.

Buick semble finalement avoir trouvé sa niche sur le marché, profitant d’une image de marque rajeunie et une clientèle grandissante. On a mis du temps à y arriver, mais préserver la marque Buick au lieu de Pontiac et de Saturn semble maintenant avoir été une bonne décision de GM après tout.