Le coupé Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ de 2024 : Hybride Léger Double Compressé

Le Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé, dont la commercialisation au Canada est prévue pour la deuxième moitié de l’année 2024, est le plus récent ajout à la gamme Mercedes-AMG. Ce modèle combine les caractéristiques de la Classe C AMG et de la Classe E AMG, en mettant l’accent sur l’agilité, l’espace et l’élégance, avec deux portes en moins.

Esthétique extérieure du coupé

L’extérieur du coupé CLE 53 se caractérise par un long capot avec des dômes de puissance distincts, un pare-brise aux angles marqués et une ligne de toit arrière progressivement inclinée. L’avant présente un design en « nez de requin », abritant la calandre spécifique à AMG et les phares à DEL, avec en option les phares DIGITAL LIGHT pour une visibilité et un style accrus. La posture du véhicule est accentuée par des passages de roues évasés, une voie élargie par rapport à la Mercedes-Benz CLE standard, et des jantes de 19 pouces de série, avec des jantes de 20 pouces disponibles en option.

Ambiance intérieure et fonctionnalité

À l’intérieur, le véhicule est équipé du système d’infodivertissement MBUX de dernière génération, qui comprend un écran numérique de 12,3 pouces pour le conducteur et un écran tactile central de 11,9 pouces. L’habitacle est éclairé par un éclairage d’ambiance dynamique de 64 couleurs, créant une atmosphère luxueuse. Les sièges intégraux sportifs de série sont ornés de MB-Tex/microfibre et de surpiqûres contrastées rouges, tandis que diverses options de sellerie cuir, dont le cuir Nappa, sont disponibles. Le volant AMG Performance, monté de série, intègre des commandes pour diverses fonctions de conduite dynamique et les programmes de conduite AMG DYNAMIC SELECT.

Groupe motopropulseur : robuste et efficace

Propulsé par un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres amélioré par AMG, le coupé CLE 53 intègre un turbocompresseur à gaz d’échappement et un compresseur auxiliaire électrique, autrement dit un supercharger électrique. Ce moteur génère efficacement 443 chevaux et 413 lb-pi de couple, qui peuvent atteindre momentanément 443 lb-pi grâce à l’overboost. Le générateur de démarrage intégré de 48 volts fait partie intégrante de ce système et apporte une puissance supplémentaire de 23 chevaux et un couple de 151 lb-pi. La puissance est transmise par la boîte de vitesses AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, qui alimente la transmission intégrale entièrement variable AMG Performance 4MATIC+.

Expérience de conduite dynamique

Le coupé CLE 53 est doté de divers programmes de conduite AMG DYNAMIC SELECT, notamment des modes « Glissant », « Confort », « Sport » et « Sport+ » (“Slippery,” “Comfort,” “Sport,” and “Sport+,”), qui permettent au conducteur d’adapter les performances du véhicule à ses préférences. AMG DYNAMICS est intégré à ces programmes pour optimiser le contrôle du véhicule, en ajustant des éléments tels que l’ESP et la transmission intégrale. Le véhicule est équipé d’une suspension AMG RIDE CONTROL, d’une direction AMG sensible à la vitesse à trois niveaux et d’une direction à essieu arrière de série, ce qui améliore à la fois la maniabilité et la stabilité.

Personnalisation et caractéristiques supplémentaires

Pour une personnalisation plus poussée, des ensembles optionnels tels que l’ensemble Performance Studio AMG et l’ensemble DYNAMIC PLUS AMG sont disponibles. Ils offrent des améliorations esthétiques et des performances accrues.

En outre, le coupé CLE 53 met l’accent sur la sécurité en plus des performances. Il est équipé de systèmes avancés d’aide à la conduite, notamment d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’un système d’aide au maintien dans la voie et d’un système avancé d’aide au stationnement, qui garantissent un niveau élevé de sécurité et de commodité. Le design aérodynamique du véhicule contribue non seulement à son apparence remarquable, mais il améliore également le rendement énergétique et la stabilité à grande vitesse.