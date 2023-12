Le concept Toyota Urban SUV préfigure un nouveau modèle bZ

Le concept pourrait devenir un modèle bZ de production l’an prochain.

Le modèle montré est pour l’Europe, mais il pourrait venir en Amérique du Nord.

Toyota vient de dévoiler un nouveau concept électrique. Le concept Urban SUV est un petit véhicule électrique de type EX30 qui sera commercialisé en 2024 dans le cadre d’une gamme de six modèles de véhicules électriques.

Le Urban SUV devrait être commercialisé l’année prochaine sous le nom de bZ2X, rejoignant ainsi la Toyota bZ4X, plus grande. Il s’agit d’un multisegment du segment B, dont la taille est similaire à celle de la Corolla Cross et du multisegment hybride-électrique de Toyota.

Il a le nez de la dernière Prius, un design que Toyota a propagé dans sa gamme électrifiée. Mais de l’avant vers l’arrière, il est beaucoup plus anguleux et plus massif que tout ce que Toyota propose actuellement.

Le concept a été dévoilé lors du forum annuel Kenshiki de la société, qui se tient à Bruxelles, où quelques détails supplémentaires ont été fournis. Le multisegment sera doté d’une traction avant et d’une traction intégrale, par exemple. Il proposera également des batteries de petite et de grande taille, permettant aux clients de choisir la capacité qui correspond à leurs besoins.

Toyota a déclaré que le modèle était destiné à l’Europe, mais avec la croissance des ventes de véhicules électriques en Amérique du Nord, combinée aux mandats de VÉ dans certaines provinces et états, un modèle de cette taille (et probablement d’un prix abordable) pourrait finir par arriver aux États-Unis et au Canada également. Il n’y a cependant rien d’officiel pour l’instant.

Toyota a déclaré qu’il prévoyait de vendre six modèles électriques à batterie en Europe d’ici à 2026. C’est plus qu’un seul modèle aujourd’hui. Attendez-vous à plus de détails sur la version de production du concept au début de l’année 2024.