Le concept Genesis GV60 Magma enflamme le salon de New York

La Magma bénéficie d’améliorations au niveau des performances et de l’apparence.

La couleur la plus chaude de la gamme Genesis.

Genesis vient de lancer une nouvelle marque de performance. Elle s’appelle Magma, et la première fois que nous la voyons, c’est sur la Genesis GV60 Magma Concept.

Le nom vient de la peinture rouge vif. Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le seul modèle Genesis à arborer cette peinture lisse (la société en a montré tout un tas avant le salon de l’automobile de New York), mais le concept GV60 Magma va plus loin.

Magma reprend le design déjà très réussi de la GV60 et l’améliore encore. Les moulures de chromes gênants extérieurs ont été supprimées. Il y a un nouvel aileron imposant et un diffuseur arrière encore plus imposant. Genesis a ensuite élargi les passages de roue pour y intégrer des jantes de 21 pouces de couleur titane avec des disques aérodynamiques intégrés. Enfin, il y a bien sûr la nouvelle face avant et les nouvelles prises d’air dans les ailes pour aider à garder les freins et les batteries au frais lors des courses rapides.

Genesis n’a pas parlé de l’amélioration des performances des moteurs, mais la société a déclaré que la technologie des batteries et des moteurs serait améliorée. La société a énoncé qu’il s’agissait de la première étape pour « créer une connexion émotionnelle plus profonde entre le conducteur et le véhicule ».

Magma deviendra la marque de performance Genesis. Le premier modèle de production sera la G80 Magma Special, un modèle exclusivement destiné au Moyen-Orient qui bénéficie de « performances de conduite améliorées ». Il faut s’attendre à ce que d’autres modèles Magma voient le jour, un pour chaque modèle de l’écurie de la société.