Le concept de pick-up électrique de Toyota (EPU) doit voir le jour

Lors d’une présentation discrète au Japan Mobility Show de cette année, Toyota a dévoilé un nouveau concurrent potentiel dans le domaine des véhicules électriques. Bien qu’il soit presque passé inaperçu, le concept de pick-up électrique de Toyota (Electric PickUp – EPU) pourrait avoir un impact sérieux sur les segments des camionnettes compactes et moyennes à l’échelle mondiale. Le pick-up est destiné à concurrencer le populaire Maverick de Ford, tout en apportant une série de nouvelles caractéristiques qui visent à donner à Toyota une capacité distincte et une avance technologique.

Ce qui est intéressant, c’est que l’EPU est un projet développé dans des conditions clandestines au cours des trois dernières années. Une équipe d’ingénieurs et de designers a conçu l’EPU pour compléter, et non concurrencer, l’inébranlable Tacoma de la marque. Kevin Hunter, président du Calty Design Research Center de Toyota en Californie du Sud, a résumé l’essence du véhicule en déclarant : « Il est juste super, super fonctionnel, et il n’est pas du tout destiné à chevaucher [le Tacoma] ».

Construit sur une carrosserie monocoque qui vise à la fois une grande durabilité et un style unique, l’EPU est doté d’un groupe motopropulseur à quatre roues motrices et d’une grande batterie qui n’a pas encore été dévoilée. Il est intéressant de noter que le véhicule mesure un peu plus de 5 mètres de long, à l’image du Maverick. Cependant, il est plus large d’environ 10 cm, plus court d’environ 3 cm et son empattement est plus long de 25 cm. Par rapport à l’actuelle Tacoma 2023, l’EPU est plus courte d’environ 30 cm, de même largeur, et son empattement est plus long d’environ 12 cm.

La véritable différence de l’EPU réside dans l’accent mis sur l’utilité, et plus particulièrement dans la conception de sa caisse. La caisse de 4,5 pieds de long s’approfondit pour sécuriser efficacement le chargement. Mais le génie de l’ingénierie se manifeste lorsque le hayon s’abaisse : la partie supérieure du hayon se replie vers le haut pour créer un lit de 6 pieds. Comme si cela ne suffisait pas, l’avant de la caisse peut également se rabattre pour se transformer en un plancher de chargement de 8 pieds de long, étant donné que les sièges de la deuxième rangée peuvent se rabattre vers l’avant.

En outre, l’EPU comprend un passage stratégiquement placé sous sa console centrale configurable. Cette caractéristique offre l’espace nécessaire pour ranger en toute sécurité des planches de bois d’une longueur maximale de 12 pieds, une caractéristique que de nombreux utilisateurs pourraient trouver particulièrement utile pour les loisirs et le transport.

Si l’EPU offre une solide concurrence au Maverick, au Hyundai Santa Cruz et à quelques autres, plusieurs incertitudes subsistent. L’approbation de la société mère Toyota Motor Corp. au Japon est toujours attendue, et les considérations financières, notamment en ce qui concerne le prix et la fabrication, doivent encore être réglées, selon Automotive News. Toutefois, les dirigeants de Toyota Motor North America plaident sérieusement en faveur de l’EPU, en mettant l’accent sur son potentiel à résoudre les problèmes d’émissions grâce à son groupe motopropulseur électrique.