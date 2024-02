Le Circuit électrique d’Hydro-Québec: l’essentiel pour le nouvel électromobiliste

Vous venez de vous procurer un premier véhicule électrique et vous êtes inquiets de devoir composer avec la recharge? Pas de panique. Premièrement, sachez qu’une majorité des recharges sont effectuées directement à votre domicile avec une borne résidentielle. Deuxièmement, le vaste réseau du Circuit électrique d’Hydro-Québec ne compte pas moins de 5000 bornes à l’échelle de la province.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Circuit électrique d’Hydro-Québec si vous êtes nouvellement électromobiliste.

Le Circuit électrique d’Hydro-Québec a été fondé en 2012.

Le réseau compte désormais 5000 bornes.

On peut aisément repérer une borne via la carte interactive de l’application.

Un peu d’histoire

Le lancement du Circuit électrique d’Hydro-Québec remonte à 2012. À ce moment, la province ne comptait que 600 véhicules électriques. Lors de l’inauguration officielle, le réseau n’était constitué précisément que de 34 bornes qui ont été installées notamment avec des commerçants qui ont bien voulu se lancer, eux aussi, dans l’aventure. Avec le recul, force est de constater que la société d’État a fait preuve d’une grande vision.

Douze ans plus tard, le réseau du Circuit électrique d’Hydro-Québec ne compte pas moins de 5000 bornes, dont 800 bornes rapides. Le Circuit électrique est l’un des premiers réseaux de recharge publique au Canada et le principal réseau de recharge au Québec. “Nous sommes fiers d’offrir l’un des réseau de recharge les plus fiables d’Amérique du Nord”, confiait M. Louis-Olivier Batty, conseiller stratégique pour Hydro-Québec

Une application à télécharger

Si vous venez de prendre possession de votre premier véhicule électrique ou hybride rechargeable, le téléchargement de l’application mobile du Circuit électrique est un incontournable. Elle vous permet de repérer une borne, de définir l’itinéraire pour vous y rendre, de vous assurer de sa disponibilité et de démarrer la recharge. Avec l’aide de votre carte de crédit, vous pourrez vous procurer des crédits de recharge et ensuite mettre en marche une borne.

Il est également recommandé de commander une carte d’accès du Circuit électrique. En cas de panne, par exemple, de votre réseau cellulaire, vous pourrez vous rabattre sur la carte d’accès pour opérer une borne. Elle se veut complémentaire à l’application mobile.

Une tarification sur le point de changer

Grosso modo, le Circuit électrique comporte deux types de bornes: les bornes de niveau 2 et les bornes rapides. Dans le cas des bornes de niveau 2, elles se trouvent généralement en milieu urbain, dans des stationnements publics ou encore en bordure de rue. Leur tarif peut être horaire (0 à 3 $/heure) ou fixe pour chaque recharge (entre 0 et 10 $/recharge).

Puis, il y les bornes rapides de 24, 50, 100, 120, 180 et 350 kW. À titre d’exemple, la recharge sur une borne de 24 kW vous coûtera 7,53 $/heure. Pour une borne de 100 kW, par exemple, vous paierez 36,87 $/heure si votre niveau de charge est inférieur à 90% et que la puissance fournie varie entre 90 et 100 kW. Dans le cas des bornes rapides, il est vrai que la tarification est complexe et qu’il est difficile pour un utilisateur d’estimer les coûts liés à la recharge puisque plusieurs facteurs sont impliqués. Questionné à cet effet, M. Louis-Olivier Batty, conseiller stratégique pour Hydro-Québec, a tenu à spécifier que “la tarification ne pouvait pas être au kWh jusqu’à maintenant, car il n’y avait pas de compteur homologué par Mesures Canada pour les bornes de recharge.”

Il a rajouté “qu’à compter du 1er avril, le Circuit électrique offrira une tarification plus simple fixée sur une base horaire ou selon la quantité d’électricité délivrée, et ceci en fonction de la puissance fournie durant la recharge.”

Et à l’extérieur du Québec?

Le Circuit électrique est une véritable richesse pour les électromobilistes québécois. Or, il suffit de sortir de la province pour constater qu’ailleurs en Amérique du Nord, l’évolution des infrastructures de recharge n’a pas progressé au même rythme qu’ici. Heureusement, Hydro-Québec travaille de manière à développer des partenariats avec d’autres réseaux afin d’offrir des solutions de recharge à l’extérieur du Québec. Parmi les partenaires du Circuit électrique, il y a Flo, le réseau Branché d’Énergie NB au Nouveau-Brunswick, Chargepoint, SWTCH et Shell Recharge.

Si vous êtes nouvellement électromobiliste ou encore que vous roulez au volant d’un véhicule électrique depuis un moment déjà et que vous ne maitrisez pas encore parfaitement l’art de la recharge publique, sachez que le site du Circuit électrique est particulièrement complet. On y retrouve notamment le descriptif des paliers de tarification, une carte interactive de la totalité des bornes en service, des capsules vidéos et une panoplie d’astuces.