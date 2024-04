Le Chevrolet Silverado EV : À partir de 75 000 $ et jusqu’à 724 km d’autonomie

Le Silverado EV sera commercialisé cet été

Le pick-up électrique offre désormais jusqu’à 724 km d’autonomie

Plus de deux ans après que Chevrolet Canada ait annoncé les spécifications et les prix du Chevrolet Silverado EV 2024, le pick-up électrique n’est chez les concessionnaires qu’en quantité très limités. Chevrolet nous donne maintenant plus de détails sur deux nouvelles versions.

Les Silverado EV 2024 nouvellement annoncés font partie de la gamme Work Truck, ou WT. Le Silverado EV 4WT offrira 724 km d’autonomie électrique, ainsi que 515 ch et 600 lb-pi de couple. Il existe également une version 3WT de 510 ch. Cette version inférieure pourra remorquer jusqu’à 12 500 livres et aura une charge utile de 1 750 livres.

Chevrolet n’a pas annoncé l’autonomie du 3WT, mais il est clair qu’elle sera inférieure à 724 km. De plus, Chevrolet n’a communiqué que le prix du 3WT, soit 74 699 $, et non celui du modèle 4WT à plus grande autonomie. Même le modèle 3WT est loin du modèle de base à 52 448 $ promis pour 2022.

Parmi les autres caractéristiques des modèles 3 et 4WT figurent la recharge rapide de 350 kW, un écran tactile de 11 pouces et six prises de courant de 120 V. Les deux modèles seront également équipés d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’un hayon EZ lift et de caméras d’ambiance HD.

Le RST First Edition, le camion le plus haut de gamme de Chevrolet, dispose désormais d’une autonomie de 708 km, contre 640 km annoncés précédemment. Il sera proposé à partir de 117 499 $, avec une capacité de remorquage de 10 000 livres et une charge utile de 1 300 livres, 754 ch et 785 lb-pi de couple, une suspension pneumatique adaptative, des jantes de 24 pouces et un écran central de 17 pouces.

Chevrolet a déclaré que les livraisons des modèles Silverado EV devraient commencer en milieu d’année.