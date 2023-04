Le Chevrolet Silverado 2023 débute à 47 897$ au Canada

Le Silverado est offert en neuf niveaux d’équipement, trois longueurs de caisse, et trois longueurs d’habitacle.

La version hors-route ZR2 est la plus dispendieuse, avec un prix de départ de 90 397$.

Le moteur Duramax diesel de 3.0L reçoit plus de puissance cette année.

Après avoir reçu une mise à jour importante comprenant un nouvel intérieur pour les niveaux de finition LT et supérieurs l’année dernière, le Chevrolet Silverado 2023 reste en grande partie inchangé.

Cela signifie que le pick-up grand format continue d’être proposé en 9 niveaux de finition, trois longueurs de caisse et trois longueurs de cabine, avec quatre groupes motopropulseurs.

La configuration la moins chère est la cabine classique avec la caisse standard, la caisse longue ajoutant 300 dollars.

Lorsque la cabine double est choisie (à partir de 51 497 $), la caisse standard est la seule disponible, et la cabine multiplace (à partir de 53 997 $) est disponible avec la caisse courte et la caisse standard (54 297 $).

Parmi les quatre groupes motopropulseurs offerts, le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,7 L développant 310 chevaux et 430 lb-pi de couple est de série sur les versions WT à LT Trail Boss, suivi du moteur V8 de 5,3 L développant 355 chevaux et 383 lb-pi de couple en option sur la plupart des modèles et de série sur les versions LTZ et High Country.

Le moteur diesel Duramax 3,0L à six cylindres en ligne disponible fait l’objet du principal changement pour 2023 puisqu’il reçoit 28 chevaux et 35 lb-pi de couple supplémentaires, ce qui porte sa puissance à 305 chevaux et 495 lb-pi. Ce moteur est disponible dans tous les niveaux de finition à l’exception des WT, Custom et ZR2.

Enfin, le moteur V8 de 6,2 litres complète la gamme avec une puissance de 420 chevaux et un couple de 460 lb-pi. Tous les modèles à partir du RST peuvent être commandés avec ce moteur et il est de série sur le ZR2.

Tous ces moteurs sont associés à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports, à l’exception du quatre cylindres de 2,7 litres, qui est associé à une boîte à 8 rapports. Le groupe motopropulseur 4×4 est une option de 3 800 $ sur les modèles qui ne l’offre pas de série.

Voici ce que chaque niveau de finition comprend. Comme d’habitude avec les camionnettes grand format, de nombreuses caractéristiques des niveaux de finition supérieurs sont disponibles en option sur les versions moins chères.

WT

La version la plus abordable du Chevrolet Silverado 2023 est la version WT à 47 897 $. Comme son nom l’indique, ce modèle est destiné à être utilisé comme camion de travail (Work Truck). À ce titre, ses caractéristiques comprennent des roues en acier de 17 pouces, des pare-chocs et des poignées de porte noirs, une calandre noire, des phares halogènes, des rétroviseurs électriques chauffants, des feux de route automatiques, un hayon verrouillable, un système audio à 2 haut-parleurs (sur les modèles à cabine régulière), un écran d’information du conducteur de 3.5 pouces, des sièges conducteur et passager à 4 réglages manuels, une banquette avant 40/20/40, le système Chevrolet Infotainment 3 avec écran tactile, Chevrolet Safety Assist (alerte de collision avant avec détection des piétons, indicateur de distance de sécurité, aide au maintien de la trajectoire), une sellerie en vinyle (tissu en option), l’accès à distance sans clé, le démarrage par bouton-poussoir, et des revêtements de sol en vinyle.

Les options comprennent l’ensemble Sécurité WT de 1 370 $ (capteurs de stationnement arrière, surveillance des angles morts, alerte de trafic transversal arrière, pare-chocs chromés, coques de rétroviseurs noir brillant, éclairage périmétrique), l’ensemble Valeur WT à 1 045 $ (vitres teintées, dégivreur de lunette arrière, guidage de l’attelage, régulateur de vitesse, faisceaux de remorque à 7 et 4 broches), l’ensemble Commodité WT de 895 $ (identique à l’ensemble Valeur sauf pour les faisceaux de remorque et le guidage de l’attelage), l’ensemble Éléments Essentiels Foncés de 490 $ (écussons et décalcomanies noirs), l’ensemble Remorquage de 450 $ (attelage récepteur de 2 pouces, plate-forme d’attelage, guidage de l’attelage, connecteurs à 4 et 7 broches) et l’ensemble Work Truck de 230 $ (plaques de protection, filtre à air à grande capacité). Les modèles à cabine double sont également disponibles avec un ensemble Chrome et l’ensemble Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 1 (marchepieds de travail noirs, couvre-tonneau enroulable) de 1 290 $.

Custom

Le modèle Custom à 56 447 $ ajoute des éléments tels que l’ensemble de suspension à haute capacité, des roues en alliage argent brillant de 20 pouces, des crochets de récupération noirs, des pare-chocs de la couleur de la carrosserie, des feux de caisse à DEL, l’ensemble Commodité Custom (démarrage à distance, alarme antivol, désembuage de la lunette arrière, ouverture électrique du hayon), l’ensemble de remorquage, des vitres teintées, un siège conducteur à 10 réglages électriques, une prise de courant de 120 volts, des planchers en moquette, la compatibilité avec l’accès Chevrolet Connected, une boussole, un régulateur de vitesse, des tapis de sol en caoutchouc, la fonctionnalité OnStar, une sellerie en tissu, trois mois de radio Sirius XM, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et la capacité d’un point d’accès Wi-Fi.

Les options sont l’Édition Rally à 2 430 $ (jantes noires en alliage de 20 pouces, écussons noirs, bandes Rally sur le capot et le hayon, marchepied noir, doublure de caisse en aérosol, embout d’échappement noir chromé), l’ensemble Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 1 à 1 260 $ l’ensemble Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 2 à 1 485 $ (couvre-tonneau souple triplé, marchepieds de 4 pouces chromés ou noirs), l’ensemble Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 3 (couvre-tonneau REV rigide, marchepieds de 6 pouces chromés ou noirs) à 2 275$, et l’ensemble Éléments Essentiels Foncés de 490 $.

Custom Trail Boss

Le Silverado Custom Trail Boss (65 047 $) est nettement plus cher que le Custom et même que le modèle supérieur LT, car il n’est disponible qu’avec la cabine double et le groupe motopropulseur 4×4. Cette version comprend des équipements tels qu’une boîte de transfert Autotrac à deux vitesses, un différentiel arrière à verrouillage automatique, un filtre à air à haut rendement, le contrôle de descente, des plaques de protection, une suspension Z71 avec surélévation de 2 pouces, des jantes en alliage noir brillant de 18 pouces chaussées de pneus Goodyear tout-terrain, et des crochets de remorquage rouges.

Les options comprennent l’Édition Spéciale Realtree à 3 055 $ (graphismes spéciaux à l’extérieur, garnitures décoratives uniques à l’intérieur, logos noircis, embouts d’échappement doubles noirs, marchepieds ronds noirs de 4 pouces, tapis de sol toutes saisons), les groupes Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 2 et 3, l’ensemble Éléments Essentiels Foncés à 650 $ (logos noirs, (logos noirs, lettrage Chevrolet noir sur le hayon), le groupe d’Éléments Noircis 2,7L (jantes noires en alliage de 20 pouces, écussons noirs, marchepieds ronds de 4 pouces, ensemble Éléments Essentiels Foncés), et l’Édition Minuit de 1 585 $ (tapis de sol en caoutchouc Z71, doublure de caisse en aérosol, kit de garnitures intérieures argentées, crochets de remorquage noirs).

LT

Le LT (59 647 $) est le premier modèle de la gamme à recevoir l’intérieur modernisé qui a été ajouté en 2022. Ce nouvel intérieur s’accompagne de caractéristiques telles qu’un différentiel arrière à verrouillage automatique, une boîte de transfert Autotrac à une vitesse, le groupe de suspension de série, des jantes en alliage de 17 pouces argent brillant, des poignées de porte couleur carrosserie, des pare-chocs avant et arrière chromés, des coques de rétroviseur chromées, le groupe Commodité (climatisation automatique bizone, siège conducteur à 10 réglages électriques, sièges avant chauffants, volant chauffant, désembuage de la lunette arrière, démarrage à distance), des phares à réflecteurs DEL, un écran d’information du conducteur de 12. 3 pouces et un écran d’info divertissement de 13,4 pouces avec Google intégré.

Les options sont les suivantes : l’ensemble Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 3 à 2 330 $, l’ Édition Grande Expédition Plus à 2 180 $ (ouvre-porte de garage universel, vitre arrière coulissante électrique, contrôleur de freinage de remorque, jantes en alliage de 20 pouces avec pochettes peintes), le groupe Protection et Tout Terrain Z71 à 2 135 $ (tapis de sol toutes saisons, doublures de passage de roue arrière, contrôle de descente en côte, filtre à air renforcé, plaques de protection, jantes argentées brillantes de 18 pouces et pneus tout-terrain, doublure de caisse vaporisée), l’ensemble Suspension Tout Terrain de 1 515 $ (contrôle de la descente en pente, filtre à air haut rendement, deux sorties d’échappement, boîte de transfert Autotrac à 2 vitesses), l’ensemble de Remorquage Max de 1 295 $ (radiateur amélioré, réglage révisé des amortisseurs, rapport d’essieu de 3. 42, contrôleur de freins de remorque), l’ensemble Cuir de 1 255 $ (sellerie en cuir sur les sièges avant, sièges arrière de niveau supérieur), le groupe Sécurité de 1 190 $ (caméras de vision périphérique, dispositions pour une caméra de remorque, surveillance de l’angle mort de la remorque, alerte de circulation transversale arrière, aide au stationnement arrière, alerte de piéton arrière, éclairage périmétrique), l’ensemble Protection de 780 $ (doublure de caisse en aérosol, doublure de passage de roue arrière), l’ensemble d’Installation de Chasse-Neige de 595 $ (câblage pour barre lumineuse de toit, alternateur de 220 ampères, refroidisseur d’huile de transmission, ressorts avant robustes, plaques de protection), l’ensemble Éléments Essentiels Foncés de 580 $ et l’ensemble Chrome de 470 $ (crochets de remorquage chromés, embouts d’échappement polis).

RST

À partir de 63 247 $, le Chevrolet Silverado RST 2023 est un modèle plus sportif qui est équipé d’éléments tels que des roues en alliage de 18 pouces argent brillant, des logos noirs, des crochets de remorquage noirs, des pare-chocs avant et arrière de la couleur de la carrosserie, des feux antibrouillards à DEL, des feux arrière à DEL et des coques de rétroviseurs peintes.

La liste des options comprend l’Édition Distinction à 4 310 $ (poignées de porte noir brillant, calandre noir brillant, écussons noirs, marchepieds ronds noirs de 4 pouces, emblèmes Silverado noirs avec contour rouge, jantes en alliage noir brillant de 20 pouces avec bandes rouges, bandes rouges sur les coques de rétroviseurs, crochets de remorquage rouges, enjoliveurs de phares teintés, ensemble de protection de la caisse), l’édition Rally à 3 570 $ (la même que sur le Custom, plus des jantes noires de 22 pouces en option, l’emblème noir du moteur, les embouts d’échappement noirs), les ensembles Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 2 et 3, l’Édition Grande Expédition Plus, l’ensemble de Remorquage Max, l’ensemble Cuir, l’ensemble Sécurité, l’ensemble Protection, l’ensemble Éléments Essentiels Foncés et l’ensemble RST Grande Expédition Haut de Gamme de 5 885 $ (Édition Grande Expédition Plus, ensemble Sécurité, régulateur de vitesse adaptatif, ensemble Cuir, ensemble Protection).

LT Trail Boss

Proposé à partir de 70 747 $, le LT Trail Boss combine le nouvel intérieur et les technologies du LT avec l’équipement tout-terrain de la version Custom Trail Boss. En outre, ce modèle bénéficie d’autres caractéristiques telles que des refroidisseurs externes de transmission et d’huile moteur, une calandre noire à nœud papillon, des antibrouillards à DEL, des feux arrière à DEL, des coques de rétroviseurs peintes et des tapis de sol toutes saisons.

Les ensembles disponibles comprennent l’ensemble LT Trail Boss Haut de Gamme de 4 635 $ (ensemble Commodité 2, ensemble Sécurité, ensemble Protection de Caisse, hayon électrique, ensemble Cuir), les ensembles Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 2 et 3, l’ensemble Cuir, l’ensemble Sécurité, l’ensemble Protection, l’ensemble Éléments Essentiels Foncés, et l’Édition Minuit.

LTZ

Le LTZ (74 347 $) est une version plus luxueuse du Silverado qui s’ajoute aux modèles LT et RST avec son levier de vitesses électronique, ses refroidisseurs externes d’huile moteur et de transmission, son ensemble de suspension à haute capacité, son contrôleur de freins de remorque intégré, ses jantes en alliage Sterling Silver de 20 pouces, ses poignées de porte chromées, ses pare-chocs avant et arrière chromés, ses rétroviseurs extérieurs chauffants à atténuation automatique, ses phares à DEL à haute intensité, son ensemble de cÇommodités LTZ (sièges avant baquets chauffants et ventilés, console centrale, colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique, système audio Bose, recharge sans fil), console centrale, colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique, système audio Bose, chargement sans fil), groupe LTZ Plus (ajoute le groupe Sécurité), éclairage périmétrique, hayon électrique, essuie-glaces à détecteur de pluie, doublures de passage de roue arrière, siège du passager à 10 réglages électriques, réglages de mémoire pour la position de conduite, aide au stationnement avant et arrière, caméras de vision périmétriques, rétroviseur intérieur à atténuation automatique et sellerie en cuir perforé à l’avant.

D’autres caractéristiques peuvent être ajoutées grâce à des ensembles optionnels tels que l’ensemble Commodité LTZ 2 de 1 295 $ (sièges arrière chauffants, régulateur de vitesse adaptatif, ouvre-porte de garage universel), le groupe LTZ Haut de Gamme de 2 050 $ (Commodité LTZ 2, toit ouvrant électrique), l’ensemble Technologie de 1 840 $ (rétroviseur avec caméra de recul, affichage tête haute de 15 pouces, caméra de recul, l’ensemble de Protection et Tout Terrain Z71, l’ensemble de Suspension Tout Terrain, l’ensemble de Remorquage Max, l’ensemble Éléments Essentiels Foncés et l’ensemble Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 3.

High Country

Le Chevrolet Silverado 2023 le plus luxueux est le modèle High Country à 84 497 $. Cette version bonifie le LTZ en y ajoutant des caractéristiques telles qu’une boîte de transfert Autotrac à deux vitesses, un système 4×4 de série, deux sorties d’échappement, des jantes en alliage usiné de 20 pouces avec pochettes peintes en anthracite, des marchepieds chromés de 6 pouces, des pare-chocs avant et arrière de la couleur de la carrosserie, une doublure de caisse pulvérisée, des crochets de remorquage chromés, des coques de rétroviseurs peintes, une caméra de visualisation de la caisse, des tapis de sol en moquette, des sièges arrière chauffants, une sellerie en cuir perforé à l’avant et à l’arrière, et un ouvre-porte de garage universel.

Les options de ce modèle comprennent le groupe Haut de Gamme High Country à 2 495 $ (toit ouvrant électrique, jantes en alliage de 22 pouces avec inserts chromés, revêtements de sol en caoutchouc), le groupe High Country Haut de Gamme 2 à 9 025 $ (groupe Haut de Gamme High Country, groupe Technologie, SuperCruise, marchepieds escamotables), le groupe Technologie (avec freinage d’urgence automatique amélioré), le groupe Suspension tout-terrain, le groupe Remorquage Max et le groupe Éléments Essentiels Foncés.

ZR2

Au sommet de la gamme Silverado 2023 se trouve la version ZR2, axée sur le tout-terrain et le luxe. Pour 90 397 $, cette version ajoute des caractéristiques telles qu’un moteur V8 de 6,2 L de série, des différentiels avant et arrière à verrouillage sélectionnable, le groupe de suspension ZR2, des jantes uniques en alliage de 18 pouces chaussées de pneus Goodyear Mud-Terrain, des pare-chocs avant et arrière noirs, des crochets de remorquage rouges et un système d’aide au stationnement à l’arrière.

Les options comprennent le ZR2 Édition Bison à 8 995 $ (plaques de protection avant et arrière AEV, plaques de protection de la boîte de transfert et du réservoir de carburant AEV, pare-chocs avant et arrière en acier AEV, jantes AEV de 18 pouces noir brillant, doublures de plancher AEV), l’ensemble Technologie, les ensembles Valeur Marchepied et Couvre-Caisse 2 et 3, et l’ensemble Éléments Essentiels Foncés.

Comme pour tous les autres pick-up du marché, Chevrolet propose une longue liste d’options individuelles et d’accessoires de concessionnaires pour le Silverado 2023.