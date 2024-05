Le Chevrolet Equinox 2025 sera vendu à partir de 32 599 $

Le Chevrolet Equinox est un véhicule extrêmement populaire qui génère de solides chiffres de vente pour le constructeur. Le grand compact reste une pierre angulaire du portefeuille canadien de Chevrolet puisque, au cours des deux dernières décennies de production, 322 000 unités ont été vendues. La dernière itération de l’Equinox introduit des technologies avancées et un nouveau langage de conception, et est proposée à partir de 32 599 $.

L’année modèle 2025 commence avec l’Equinox à essence, car n’oubliez pas qu’il existe aussi une version VE, qui offre plusieurs améliorations dans les différents niveaux de finition. Chaque version comprend un centre d’information du conducteur de 11 pouces et un écran d’infodivertissement plus grand de 11,3 pouces, pour une connectivité optimale. Un nouveau sélecteur électronique de gamme de transmission a été intégré à la colonne de direction pour plus de commodité et de facilité d’utilisation.

Structure des prix

Chevrolet a structuré la gamme Equinox 2025 pour répondre à un large éventail de préférences et de budgets. Le modèle de base, le LT FWD, commence à 32 599 $, avec un prix tout compris à partir de 35 470 $. Pour ceux qui ont besoin de plus de capacités, le LT AWD est disponible à partir de 34 899 $, avec un prix tout compris de 37 770 $.

Plus haut dans la gamme, l’Equinox ACTIV AWD se présente comme un choix pour le conducteur aventureux, avec un prix de 39 699 $ et un prix global de 42 570 $. Le modèle RS AWD est proposé au même prix que l’Equinox ACTIV.

Des versions Aventure et Sport pour votre style de vie

La version ACTIV est spécialement conçue pour ceux qui recherchent un véhicule correspondant à leur style de vie aventureux. Elle se caractérise par un bouclier avant unique, des éléments de design robustes et des pneus tout-terrain, complétés par une élégante finition deux tons avec un toit blanc en option. À l’intérieur, la version ACTIV offre une sensation de luxe avec des intérieurs à thème érable et noir, des surfaces de sièges en Evotex et microfibres suitées de première qualité, et une série de caractéristiques de confort, dont un volant et des sièges chauffants.

En revanche, la finition RS s’adresse à ceux qui préfèrent une allure et une sensation sportives. Elle comporte un logo « RS » en relief sur les appuis-tête, une finition brillante sur la calandre et le bouclier inférieur, et des jantes de 19 pouces en aluminium usiné Carbon Flash. L’habitacle de la RS est tout aussi impressionnant, orné de surpiqûres rouge torche et bleu santorin sur les sièges, ce qui rehausse son attrait contemporain.

Prêt pour les routes canadiennes

Toutes les versions sont équipées pour affronter les climats et les terrains canadiens, avec la traction intégrale de série sur les modèles ACTIV et RS, et une option de 2 300 $ sur le modèle de base LT.