Le Chevrolet Equinox 2025 reçoit un design inspiré du Traverse et une nouvelle version Activ

L’Equinox 2025 partage son langage stylistique avec le nouveau Traverse 2024.

L’intérieur adopte le même traitement du tableau de bord que la plupart des nouveaux modèles GM.

L’Equinox sera offert en versions LT, RS et Activ.

Plus tôt aujourd’hui, Chevrolet a dévoilé la quatrième génération de l’Equinox avant son arrivée sur le marché plus tard cette année en tant que modèle 2025.

Sans surprise, l’Equinox 2025 est modernisé de la même manière que les Traverse et Trailblazer 2024, ce qui lui confère une allure plus robuste que le modèle actuel.

Cela se voit dans le bouclier avant plus vertical qui adopte le thème des phares en deux parties utilisé par tous les autres VUS Chevrolet, qui ont tous été rafraîchis ou entièrement refaits au cours des deux dernières années.

Sur le côté, le nouvel Equinox reçoit des passages de roues carrés bordés de moulures en plastique noir et un design de toit semi-flottant créé par un montant C raccourci qui ne va pas jusqu’au toit, ainsi que des montants B et D noircis. Là encore, il s’agit d’une référence évidente au nouveau Traverse.

L’arrière présente à nouveau des similitudes avec d’autres modèles Chevrolet, notamment grâce à ses feux arrière horizontaux qui s’incurvent sur le bord de la carrosserie.

Un intérieur plus technologique

A l’intérieur, le Chevrolet Equinox 2025 sera également familier aux conducteurs qui connaissent les autres modèles de la marque puisqu’il reçoit le même traitement du tableau de bord que presque tous les autres véhicules de General Motors qui ont été rafraîchis récemment.

Cela signifie que le nouvel Equinox sera équipé de deux grands écrans montés sur un seul panneau situé au sommet du tableau de bord, le contrôle du volume étant la seule commande physique présente sur cette surface.

Heureusement, des boutons et des molettes pour le système de climatisation sont également inclus dans la partie inférieure du tableau de bord, et un sélecteur rotatif de mode de conduite prend la place traditionnelle du levier de vitesse, qui a été déplacé sur la colonne de direction.

Les deux écrans, de 11 pouces pour le combiné d’instruments et de 11,3 pouces pour le système d’info divertissement, sont plus grands que les écrans optionnels du modèle de la génération précédente.

En outre, l’Equinox 2025 bénéficiera du système d’info divertissement Google Built-in qui a été introduit récemment par d’autres modèles GM, avec une prise en charge native d’applications telles que Google Maps et l’assistant Google. Les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto sont également incluses.

Trois versions

En ce qui concerne les niveaux de finition, Chevrolet abandonne les versions d’entrée de gamme LS et de haut de gamme Premier, pour ne conserver que les LT, RS et la nouvelle Activ.

En commençant avec la version LT, le nouvel Equinox bénéficiera de sièges avant et d’un volant chauffants de série, d’une sellerie Evotex en option, d’un choix de garnitures extérieures chromées ou noir nuit, d’un éclairage entièrement à DEL, de jantes en alliage de 17 pouces, et de la possibilité d’opter pour un toit noir ou blanc à associer à l’une des six couleurs de peinture principales.

Les équipements de sécurité de série comprennent l’alerte de collision avant avec détection des piétons et des cyclistes, l’indicateur de distance de suivi, l’aide au maintien de la trajectoire, les feux de route automatiques, le régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal à l’arrière, entre autres.

La version RS est la plus sportive des trois et comprend des jantes de 19 pouces de série ou de 20 pouces en option, des pare-chocs avant et arrière plus agressifs, ainsi que des écussons noirs, un toit noir en option et des barres de toit noires. Cette version comprend également une sellerie Evotex de série, associée à des surpiqûres rouges et bleues, un volant à fond plat et des logos RS en relief sur les appuis-tête avant. Les sièges avant ventilés et les sièges arrière chauffants peuvent également être ajoutés à ce modèle.

Enfin, la nouvelle finition Activ confère à l’Equinox 2025 une apparence plus robuste grâce à un pare-chocs avant différent qui ajoute des éléments gris foncé autour de la calandre et des phares, des jantes spécifiques en alliage de 17 pouces, un réglage unique de la suspension, des badges noircis, un toit blanc en option et des garnitures intérieures noir et sucre d’érable.

Un moteur, deux transmissions

Le Chevrolet Equinox 2025 sera uniquement propulsé par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre développant 175 chevaux, comme le modèle actuel.

Toutefois, contrairement à l’Equinox 2024, le nouveau modèle abandonnera l’ancienne boîte automatique à six rapports au profit d’une CVT sur les modèles LT à traction avant ou d’une boîte automatique à huit rapports sur les versions à transmission intégrale. Quant à la transmission intégrale, elle sera disponible sur le modèle LT et de série sur les modèles RS et Activ. Cette combinaison donnera à l’Equinox 2025 une capacité de remorquage maximale de 1 500 livres.

Chevrolet n’a pas encore annoncé le prix du nouvel Equinox aux États-Unis et au Canada, mais la société indique qu’elle attendra cette information plus près du début de la production, qui devrait avoir lieu dans les mois à venir.