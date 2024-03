Le Chevrolet Blazer EV 2024 de nouveau en vente à un prix inférieur

Les ventes ont été interrompues en décembre 2023.

Les correctifs logiciels s’accompagnent d’un nouveau prix.

Le Chevrolet Blazer EV 2024 est de nouveau en vente. Chevrolet affirme avoir corrigé les problèmes logiciels qui avaient conduit à l’arrêt des ventes, ajouté quelques améliorations et réduit le prix pour bien faire.

En décembre, Chevrolet a mis un terme à la vente du Blazer EV. Il s’agit d’une notification aux concessionnaires les informant qu’ils ne sont pas en mesure de vendre ou de livrer le modèle jusqu’à ce qu’ils soient informés du contraire. Cette mesure n’est pas inhabituelle, bien que les arrêts de vente soient généralement liés à des problèmes de sécurité.

Chevrolet a cessé de vendre le Blazer en raison de problèmes de logiciel. La société a déclaré dans un communiqué : « Pour garantir à nos clients une expérience agréable avec leur véhicule, nous interrompons temporairement les ventes de Blazer EV. Notre équipe travaille rapidement à la mise en place d’un correctif, et les propriétaires seront contactés pour obtenir de plus amples informations sur la programmation de la mise à jour. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée ». Cette décision fait suite à des plaintes concernant des problèmes liés au système d’infodivertissement du véhicule — qui gère également le contrôle de la climatisation — qui se bloquait, gelait et ne fonctionnait pas correctement.

Aujourd’hui, Chevrolet a déclaré : « Nous avons effectué des mises à jour logicielles importantes qui amélioreront les caractéristiques et les fonctionnalités afin de répondre aux attentes élevées de nos clients. Nous sommes convaincus que ces améliorations répondront aux préoccupations exprimées par certains des premiers propriétaires et, comme nous l’avons promis, nous appliquerons les enseignements tirés à d’autres produits de la gamme GM ».

En plus de faire fonctionner le logiciel, GM a ajouté un éclairage d’ambiance multicolore, des graphiques révisés sur le tableau de bord, un affichage du pourcentage de la batterie, et bien d’autres choses encore.

GM n’a pas précisé quand les propriétaires recevraient la mise à jour, mais on peut s’attendre à ce que tous les Blazer EV en circulation chez les concessionnaires la reçoivent avant d’être vendus.

Enfin, Chevrolet réduit le prix. Le Blazer EV 2LT AWD 2024, le modèle de base actuel, sera 3 000 $ plus bas, à partir de 60 730 $. Les modèles RS RWD et AWD passent de 73 370 $ à 67 370 $. GM Canada souligne que cette dernière baisse signifie que les versions RS sont maintenant admissibles à des incitatifs pouvant aller jusqu’à 7 000 $ au Québec.