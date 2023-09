Le championnat de la Coupe Nissan Sentra 2023 se termine avec un nouveau champion

Bien que j’aie participé à un week-end de course de la Coupe Nissan Micra lors de sa saison inaugurale en 2015 et que j’aie assisté à une demi-douzaine de courses au cours des années, je n’avais pas encore vu les Sentra rouler sur un circuit. Bref, elles ont fière allure à l’entrée du premier virage du Circuit du Mont-Tremblant et sont considérablement plus rapides que les Micra qu’elles remplaceront complètement.

La saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra s’est terminée le week-end dernier sur l’un de mes circuits préférés au monde, le Circuit Mont-Tremblant, lors de l’emblématique Classique d’automne. Au cours de la fin de semaine, deux vainqueurs ont émergé : Nicolas Barrette a remporté la victoire samedi, tandis que Valérie Limoges a triomphé dimanche.

Alexandre Fortin, qui a débuté la course du samedi en pole position, a connu un ennui mécanique qui l’a contraint à l’abandon. Nicolas Barrette a donc remporté sa première victoire dans la Coupe Nissan Sentra, suivi de près par Valérie Limoges.

Le décor est donc parfaitement tissé pour la grande finale de la saison, dimanche. L’issue finale se résumait à deux candidats : Alexandre Fortin et Nicolas Barrette, dont l’un portera la couronne de champion à la fin de la journée. La championne de 2022, Valérie Limoges, a dominé la course dès le départ, remportant sa troisième victoire de la saison. La deuxième place de Fortin lui a permis de consolider son titre pour 2023. Dans la catégorie Micra, Nicolas Lévesque a battu de justesse Raphaël St-Pierre et Charles-Étienne Boucher, ce qui lui a permis de remporter le titre de champion 2023 et le trophée poleposition.ca.

De grandes nouvelles pour 2024

La saison 2024 s’annonce prometteuse pour la Coupe Nissan Sentra. La série, qui a été confirmée pour les saisons 2024 et 2025, élargira ses horizons avec une course inaugurale aux États-Unis, prévue au circuit de Lime Rock Park, dans le Connecticut, les 19 et 20 juillet 2024. De plus, la prochaine saison devrait récompenser les participants avec des prix en espèces de 30 000 $, complétés par des certificats de pièces détachées de Nissan Canada d’une valeur de 50 000 $, pour les personnes qui termineront sur le podium de chaque course.

Jacques Deshaies, le promoteur de la série, a salué l’excellente saison et a exprimé son enthousiasme pour l’expansion prochaine aux États-Unis. De son côté, le président de Nissan Canada, Steve Milette, a salué la saison 2023 comme un succès monumental, félicitant les champions, les participants et les organisateurs pour le rôle qu’ils ont joué dans la réalisation de cette saison.

Enfin, il semble que la saison 2023 ait été la dernière pour la Micra – un moment triste pour beaucoup, y compris pour moi, car la petite voiture, ma voiture de course, tiendra toujours une place spéciale dans mon cœur.