Le Cadillac XT4 2024 en cinq questions

Le Cadillac XT4 2024 obtient un rafraîchissement de mi-parcours avec un nouveau design, un habitacle révisé et un massif panneau numérique de 33 pouces.

La gamme propose toujours les déclinaisons Luxe, Luxe haut de gamme et Sport.

La motorisation du XT4 demeure inchangée.

DETROIT, Michigan – Multisegment d’entrée de gamme de la marque, le Cadillac XT4 2024 joue un rôle important, représentant le premier pas dans le portfolio pour les consommateurs cherchant à faire le saut dans la catégorie des véhicules de luxe. Il doit aussi démontrer sa compétence dans le segment des utilitaires sous-compacts de luxe et tenter de voler des ventes à ses concurrents.

Depuis qu’il a été introduit pour le millésime 2019, le XT4 s’est quand même bien tiré d’affaire, et ses ventes sont plutôt élevées, même après quatre ans sur le marché. En fait, après le premier quart de 2023, ses ventes surpassaient celle de tous ses rivaux principaux, dont l’Audi Q3, le BMW X1, le Jaguar E-PACE, le Lexus UX, le Mercedes-Benz GLA et le Volvo XC40. Selon Cadillac, plus de 50 % des ventes ont été de type conquête, signifiant que les acheteurs sont de nouveaux clients de la marque ou ont délaissé une marque concurrente. De plus, 60 % des acheteurs du XT4 ont passé d’une marque populaire à la marque de luxe Cadillac. Jusqu’à maintenant, c’est mission accomplie.

Toutefois, dans une industrie qui ne cesse de s’améliorer, il était temps pour un rafraîchissement de mi-génération, ce que le petit multisegment aurait dû recevoir l’an dernier, mais ces plans ont été retardés par la pandémie et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Le Cadillac XT4 2024 mis à jour est désormais prêt à en mettre plein la vue avec son nouveau design et ses nouvelles technologies.

Quels sont les changements esthétiques?

Pour 2024, le XT4 profite d’une partie avant révisée, comprenant de nouvelles bandes verticales à DEL longeant les coins du véhicule, flanquées de phares à DEL de type projecteur montés plus bas et des clignotants soulignant les abords du capot retravaillé. La grille de calandre est plus grosse et la partie inférieure du pare-chocs a été revue également.

Entre-temps, la section arrière est généralement inchangée, mais le pare-chocs a été redessiné avec de nouvelles sorties d’échappement et un feu de recul central. Parmi la sélection de huit teintes de carrosserie, trois sont des nouveautés : Lac emerald métallisé, Ciel de minuit métallisé et Bleu océan métallisé. La gamme entière de jantes en alliage a été renouvelée, avec des tailles de 18 ou 20 pouces disponibles selon la déclinaison choisie.

En parlant des déclinaisons, est-ce que la gamme demeure la même?

Oui, puisque Cadillac poursuit sa stratégie d’offrir une gamme en Y chez Cadillac. Autrement dit, on retrouve la version Luxe de base, suivie de deux déclinaisons hiérarchiquement positionnées l’une à côté de l’autre. D’un bord, la Luxe haut de gamme arborant une apparence plus traditionnelle, avec une calandre chromée, du chrome satiné sur poignées de porte ainsi que des longerons de toit et des encadrements de glaces latérales en aluminium brossé. La version Sport est plus audacieuse avec une grille en noir reluisant, des poignées de porte de couleur assortie ainsi que des longerons de toit et des encadrements de glaces latérales en noir reluisant. Les Luxe et Luxe haut de gamme sont très similaires en apparence, alors que la Sport se distingue avec son design monochrome.

Quoi de neuf dans l’habitacle?

Le Cadillac XT4 2024 dispose d’un nouveau panneau courbé à DEL de 33 pouces avec une résolution de 9K, présentant à la fois l’instrumentation numérique pour le conducteur et l’écran tactile du système multimédia. C’est exactement le même panneau que l’on retrouve dans le nouveau Cadillac Lyriq tout électrique, avec des graphiques clairs et modernes, fonctionnant avec le système d’exploitation Google built-in. Ce système incorpore les commandes vocales, une borne WiFi avec connexion 5G et des mises à jour par Internet, alors que les propriétaires peuvent aussi utiliser Apple CarPlay et Android Auto sans fil s’ils le désirent.

En plus du panneau courbé figurant de série dans toutes les déclinaisons, on a droit à de nouvelles caractéristiques de sécurité avancées, comme la direction assistée avec surveillance des angles morts, le freinage de détection des piétons et des cyclistes à l’avant, l’aide améliorée au maintien de la voie avec avertisseur de sortie de voie, l’alerte de cycliste sur le côté, l’aide à la limitation de vitesse ainsi que la reconnaissance des panneaux de circulation.

Les sièges en similicuir Inteluxe dans la version Luxe sont disponibles en Noir jais ou Pierre Oxford/noir jais, alors que les sièges en cuir véritable dans la Luxe haut de gamme proposent les teintes Noir jais, Pierre Oxford/noir jais et Sedona/noir jais. La version Sport obtient également un choix de trois teintes, soient Noir jais avec garnitures contrastantes bleu Santorini, Gris ciel froid/noir jais avec garnitures contrastantes bleu Santorini ainsi que Sedona/noir jais.

Ce qui n’a pas changé, c’est que le Cadillac XT4 2024 continue d’offrir des sièges chauffants à l’avant et à l’arrière, ainsi que le volant chauffant, de série dans toutes les déclinaisons au Canada. Les sièges avant ventilés avec fonction de massage sont disponibles en option dans les versions Luxe haut de gamme et Sport.

Qu’y a-t-il de nouveau sous le capot?

Rien. Le Cadillac XT4 2024 conserve le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, produisant 235 chevaux ainsi qu’un couple de 258 livres-pied entre 1 500 et 4 000 tr/min, jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Le rouage à traction figure de série dans la version Luxe, alors que le rouage intégral est livrable. Les Luxe haut de gamme et Sport proposent le rouage intégral de série.

Pas de motorisation hybride ou hybride rechargeable, toutefois, du moins pas en Amérique du Nord, alors que le Cadillac XT4 construit et vendu en Chine propose une hybridation légère avec le même moteur. Puisque Cadillac se tourne vers les motorisations 100 % électriques d’ici 2030 en Amérique du Nord, nous verrons apparaître une foule de multisegments électriques au cours des prochaines années. Parmi ceux-ci se retrouvera un éventuel remplaçant indirect au XT4. Avec un nouveau nom se terminant par les lettres « IQ ».

Qu’est-ce qui n’a pas changé, mais qui aurait dû changer?

En bien, la motorisation est la même qu’auparavant, et bien que sa puissance soit adéquate, sa consommation d’essence figure parmi les plus élevées des mutisegments sous-compacts de luxe. L’écart est mince entre celle du XT4 et celles de ses rivales, mais une amélioration à ce chapitre aurait été souhaitable.

Le Cadillac XT4 2024 arrivera chez les concessionnaires plus tard cet été, se détaillant à partir de 43 999 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus. Il s’agit d’une hausse de 3 701 $ par rapport à l’édition 2023, alors que toutes ces nouvelles technologies embarquées ne sont pas gratuites. Malgré tout, le XT4 demeure l’un des plus abordables de son segment, et s’avère bien équipé pour le prix.