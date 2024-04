Le Buick Envision 2024 arrivera en concession cet été, et voici combien il coûte

Le Buick Envision 2024 se détaille à partir de 45 670 $ au Canada, frais de transport et de préparation ainsi que frais de concessionnaire inclus.

Retouches esthétiques, nouvelles couleurs de carrosserie et nouvelles jantes.

Nouvel écran de 30 pouces dans l’habitacle, liste d’équipement bonifié.

En juin 2023, GM nous a donné un aperçu du Buick Envision 2024, recevant une mise à jour de mi-cycle comprenant des retouches esthétiques, une planche de bord lourdement révisée et des changements à la liste d’équipement. Le constructeur a promis de dévoiler d’autres détails plus tard dans l’année. Depuis ce temps, pas de nouvelles. Rien. Jusqu’à maintenant.

Le début de production du multisegment compact de Buick a évidemment été retardé, pour des raisons que l’on ne connaît pas, mais ce qui est important, c’est qu’il arrive enfin chez nous. Bon, avec un changement ou deux par rapport à l’annonce initiale de l’an dernier.

Le Buick Envision 2024 est une fois de plus disponible en trois déclinaisons. La Preferred est de retour, de même que l’Avenir au sommet de la gamme. La version intermédiaire Essence est remplacée par la Sport Touring ou ST, autrefois un groupe d’options sur les Preferred et Essence. Comme son nom l’indique, la ST est la plus sportive du groupe, du moins, dans son apparence.

Chaque Envision est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 228 chevaux et un couple de 258 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Comme avant, le rouage intégral figure de série au Canada, et ce système à double embrayage est plus habile que le rouage intégral « régulier » de GM, puisqu’il peut distribuer jusqu’à 100 % de la puissance disponible à l’une des roues arrière, gauche ou droite, et non seulement répartir la puissance entre les trains avant et arrière. Les roues de 18 pouces sont incluses de série, alors que les jantes de 20 pouces habillent les ST et Avenir. Cette dernière comprend également une suspension à amortissement variable, adoucissant le confort sur route.

L’Envision présente aussi un nouveau pif, inspiré de la nouvelle philosophie de design de la marque, calqué de celui du concept Buick Wildcat dévoilé en juin 2022. La ressemblance familiale est forte entre ce multisegment et le Buick Encore GX, également mis à jour pour le millésime 2024, et le nouveau Buick Envista 2024. Le Buick Enclave 2025 de nouvelle génération, qui ne tardera pas à être dévoilé, obtiendra aussi les mêmes attributs stylistiques. Enfin, on note de nouvelles couleurs de carrosserie et un choix révisé de jantes en alliage.

Le plus gros changement se trouve dans l’habitacle, où la planche de bord abrite désormais un écran très large de 30 pouces, intégrant à la fois l’instrumentation pour le conducteur et l’écran tactile du système multimédia. On ne parle pas de deux affichages séparés, mais un seul, s’allongeant d’un bout à l’autre. Les commandes de climatisation sur la planche centrale ont été épurées, alors que certaines fonctions ont été reléguées à l’écran tactile, comme le réglage des sièges chauffants et ventilés. La rangée de boutons de la boîte de vitesses sur la console centrale a été remplacée par un bras monté sur la colonne de direction, libérant l’espace pour une molette de volume pour la chaîne audio et un espace de rangement pour notre téléphone ou d’autres petits objets. On retrouve aussi un nouveau volant plus élégant avec le nouveau logo à trois boucliers de la marque.

La sellerie en tissu avec empiècements de similicuir de la version Preferred a été remplacée par du similicuir. Entre-temps, la Sport Touring reçoit du cuir perforé avec des insertions en similisuède et passepoils, alors que le cuir perforé de l’Avenir cède sa place à du cuir matelassé avec passepoils. On obtient donc des habillages plus chics à travers la gamme, en plus d’un choix de cinq coloris dans l’habitacle au lieu de deux, bien que chaque déclinaison en propose deux chacune, comme avant.

Toutefois, et bien que GM ait annoncé la disponibilité de la conduite semi-autonome Super Cruise dans le Buick Envision 2024 rafraîchi, il ne sera finalement pas offert pour le moment.

En revanche, des caractéristiques préalablement livrables sont figurent maintenant de série, comme le régulateur de vitesse adaptatif et le système de caméras à vue périphérique, alors que de nouveaux gadgets ont été ajoutés, dont le freinage autonome d’urgence avancé avec détection de piétons et de cyclistes, le freinage d’urgence en intersection, l’alerte de présence latérale de cyclistes, l’alerte de piétons à l’arrière, le freinage autonome en marche arrière, les phares adaptatifs, la surveillance des angles morts avec assistance de la direction, et bien plus.

Le siège du conducteur obtient le soutien lombaire à commande électrique de série, la précédente chaîne audio à sept haut-parleurs est remplacée par le système Bose Premium à neuf enceintes de la version Avenir, l’affichage tête haute fait son apparition en équipement de série, et le toit ouvrant peut maintenant être commandé dans la version Preferred. Au Canada, les sièges avant chauffants et le volant chauffants figurent toujours de série, alors que les sièges arrière chauffants se retrouvent dans la Sport Touring. L’Avenir conserve les sièges avant ventilés et le siège du conducteur avec fonction de massage.

En vente cet été, importé de la Chine depuis que le modèle a été introduit chez nous pour le millésime 2016, le Buick Envision 2024 se détaille à partir de 45 670 $ pour la version Preferred. La ST coûte 47 870 $, et l’Avenir, 53 770 $. Ces tarifs incluent les frais de transport et de préparation, la taxe fédérale pour le climatiseur et les frais de concessionnaire de 699 $.