L’avenir de la BMW M3 est électrique, et une système quadri-moteur est à l’horizon

BMW confirme l’électrification de sa célèbre berline sportive M3, avec un modèle électrique quadri-moteur prévu d’ici 2027.

La BMW M3 électrique, basée sur la plateforme Neue Klasse, est prévue pour 2027.

La plateforme électrique pourrait potentiellement offrir jusqu’à 1 340 chevaux, soit environ un mégawatt.

Les modèles M3 à essence continueront d’être produits en parallèle avec la version électrique.

BMW prend une décision audacieuse en transformant sa célèbre berline sportive M3 en un modèle électrique haute performance. Lors d’une récente interview au Portugal, Frank Weber, chef du développement des produits chez BMW, a confirmé les rumeurs circulant sur la transformation électrique de la M3.

S’adressant à des journalistes automobiles lors du lancement mondial de la BMW i5, Weber a révélé que la première apparition de la M3 électrique est prévue pour 2027. Le véhicule fortement anticipé utilisera la plateforme innovante Neue Klasse de BMW, marquant un clin d’œil à l’héritage de la marque de voitures compactes et dynamiques des années 1960 qui a grandement influencé l’identité de la marque.

BMW avait précédemment partagé des informations sur sa « Vision Neue Klasse », préparant le terrain pour un avenir axé sur la technologie avancée et l’efficacité. L’architecture de cette plateforme, comme l’a confirmé Weber, est conçue pour accueillir quatre moteurs électriques individuels, capables de générer collectivement jusqu’à un mégawatt. Pour mettre cela en perspective, un mégawatt équivaut à un impressionnant 1 340 chevaux. Frank Van Meel, PDG de BMW M, lors de sa tournée australienne, avait également souligné le potentiel d’une telle berline sportive haute puissance.

Weber a mis de l’avant la flexibilité et l’adaptabilité de la nouvelle plateforme électrique, évoquant la possibilité d’ajuster les paramètres de conduite pour favoriser un comportement davantage de type propulsion, en exploitant les commandes uniques des machines électriques.

Alors que la marque a déjà démontré son savoir-faire avec la berline électrique i7 M70 xDrive, offrant jusqu’à 660 ch, et a donné un aperçu le système de propulsion électrique dual de 536 chevaux du modèle quadri-moteur i4 M50, la M3 électrique promet de surpasser ces jalons. Weber a exposé l’ambition derrière cette entreprise, affirmant que la M3 électrique vise à dépasser les attentes actuelles et sera introduite peu de temps après la ligne de produits Neue Klasse, prévue pour 2025.

La plateforme Neue Klasse à venir promet des améliorations telles qu’une augmentation de 30% de l’autonomie, une charge 20% plus rapide, et une amélioration globale de l’efficacité du véhicule de 25%. Malgré l’enthousiasme autour de la M3 électrique, BMW a exprimé son intention de continuer à produire la variante conventionnelle à essence pendant encore un certain temps.