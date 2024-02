L’automobile électrique en 2024: qu’est-ce qui nous attend?

L’automobile électrique évolue à la vitesse grand V. Les manufacturiers sont de plus en plus nombreux à proposer un véhicule électrique et plusieurs d’entre eux en sont même à l’étape de diversifier leur offre en offrant plus d’un modèle.

Quant aux infrastructures de recharge publique, elles ne cessent de se développer. De leur côté, les subventions gouvernementales continuent d’attirer de nouveaux consommateurs. Également, avec les autonomies de plus en plus prolongées, les barrières tombent petit à petit pour les acheteurs d’ici. Bref, tout bouge vite et l’automobile électrique a le vent dans les voiles. Voici ce qui nous attend dans les mois à venir.

Le Tesla Model Y: le véhicule le plus vendu au monde

Avant de se pencher sur l’année 2024, jetons un dernier regard sur l’année 2023 qui s’est conclue avec une excellente nouvelle pour Tesla dont le Model Y a été le véhicule le plus vendu en 2023. La marque américaine a vendu pas moins de 1,23 million d’unités de son multisegment électrique. Il s’agit de la première fois qu’un véhicule électrique grimpe sur la plus haute marche du podium des ventes mondiales.

Afin de poursuivre sur sa lancée, Tesla a annoncé une importante baisse de prix qui a une incidence majeure sur notre marché. En effet, le prix d’entrée du Model Y en version propulsée est passé de 57 990 à 53 990 $.

Des modèles très attendus en 2024

Pour le manufacturier japonais Honda, 2024 sera une année charnière. En effet, on est sur le point de débarquer avec un tout premier véhicule électrique: le Prologue. Après avoir été un pionnier dans l’univers de l’hybride au tournant du millénaire, Honda a traîné de la patte avec le 100% électrique. Développé conjointement avec General Motors, ce multisegment électrique est bâti sur la plateforme Ultium et promet une autonomie de 452 kilomètres.

De son côté, Volvo ajoutera dans les mois à venir un nouveau VUS électrique. En effet, après les XC40 Recharge et C40 Recharge, ce sera au tour du EX30 de faire son entrée dans le catalogue du constructeur suédois. Son format est plus petit que celui des deux autres modèles et il devrait être offert à partir de 53 700 $. Avec une version à deux moteurs profitant du rouage à quatre roues motrices, les performances devraient être au rendez-vous. Volvo a annoncé une puissance de 422 chevaux, ce qui lui permet d’atteindre les 100 km/h en 3,6 secondes.

Également, parmi les nouveautés attendues, on ne peut passer sous silence l’arrivée éventuelle du Chevrolet Equinox EV. Il s’agit d’un VUS électrique dont le gabarit est légèrement inférieur à celui du Blazer EV qui a été introduit en toute fin d’année 2023. Les consommateurs auront le choix entre une version à roues motrices avant ou à quatre roues motrices et l’autonomie pourra s’élever jusqu’à 480 kilomètres. Son prix d’entrée promet d’être plus qu’alléchant.

Les délais d’attente fondent et les promotions se mettent de la partie

Vers la fin de l’année 2023 et au cours des premières semaines de 2024, on a pu observer que le délai d’attente pour obtenir certains véhicules électriques intéressants a fondu comme neige au soleil. Alors que le délai estimé a déjà été de deux ans pour la prise de possession d’un Volkswagen ID.4, la situation est bien différente en ce moment. En effet, les concessionnaires de la province en ont en inventaire et peuvent en faire la livraison le jour même, ou presque. Également, il n’est pas négligeable de constater que le constructeur tente de mousser les ventes du modèle en subventionnant les taux de financement. En effet, alors que les taux étaient aussi hauts que 7,25%, ils sont désormais de 2,99% pour le mois de février.

Lors de son lancement, le Volkswagen ID.4 était exclusivement assemblé en Allemagne et l’offre était bien inférieure à la demande. À cet effet, Thomas Tetzlaff, directeur des relations publiques pour Volkswagen Canada, a précisé que “depuis le début de la production du ID.4 à Chattanooga au Tennessee à la fin de l’année 2022, le nombre d’unités allouées pour le marché canadien n’a cessé de croître”. Aussi, il a tenu à mentionner que “Volkswagen entend livrer encore plus de ID.4 au cours de l’année 2024”. Ça promet.

Il s’agit là d’un bel exemple de l’évolution rapide du marché de l’automobile électrique et, surtout, de la capacité d’adaptation d’un constructeur. Il ne serait pas étonnant d’observer ce même phénomène ailleurs dans l’industrie.