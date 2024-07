L’Audi Q8 e-tron menacé d’extinction?

Le complexe de Bruxelles est enclavé dans la ville belge.

L’Audi Q8 e-tron a vu sa cote de popularité diminuer de beaucoup.

Le constructeur Audi est-il déjà en train de songer à retirer son Q8 e-tron de son alignement? Le multisegment de taille intermédiaire a fait son apparition sur nos routes en 2019 en tant que modèle 2020. En Europe, la gamme e-tron est en production depuis 2018 à l’usine de Bruxelles en Belgique, mais pour rester compétitif dans le créneau électrique de nos jours, ça prend des mises à jour.

C’est exactement ce qui est arrivé en 2022 lorsque la marque aux quatre anneaux a annoncé que l’e-tron « tout court » allait désormais s’appeler Q8 e-tron. Fortement remanié depuis l’année-modèle 2024 en Amérique du Nord, le multisegment électrique est en perte de vitesse, et on ne parle pas de ses performances ici, mais bien de l’intérêt du public à son égard.

Malheureusement, les ventes du modèle sont en déclin un peu partout dans le monde, et la demande n’est guère mieux en Chine, le plus gros marché de l’automobile qui compte désormais une concurrence chinoise très étoffée.

Bref, l’Audi Q8 e-tron et toutes ses variantes connexes sont menacés de disparaître plus tôt que prévu. La gamme Q8 e-tron était supposée être assemblée jusqu’au milieu de la décennie en tant qu’utilitaire phare de la marque.

Il faut ajouter à tous ces facteurs externes le fait qu’Audi commercialise à présent les plus petits Q4 e-tron et Q6 e-tron, deux modèles plus abordables. Le plus récent des deux, le Q6 e-tron, profite même de la plus récente plateforme électrique dédiée du groupe Volkswagen, celle qu’on surnomme PPE (Premium Platform Electric) à l’interne, ce qui lui confère une autonomie supérieure et un contenu technologique plus avancé.

L’autre problématique pour Audi, c’est la complexité de son usine installée en plein cœur de Bruxelles. Il est impossible de songer à une expansion du site, puisque l’usine est enclavée à l’intérieur même du quartier où elle a élu domicile après le Deuxième conflit mondial.

D’autres défis comme l’approvisionnement en composantes rendent difficile une réaffectation du complexe, ce qui pourrait éventuellement se transformer en une fermeture du site et causer plusieurs centaines de pertes d’emplois. En revanche, aucune décision n’a été prise au moment de mettre sous presse.

Le marché de l’automobile électrique est difficile à suivre en ce moment. La baisse d’intérêt du public, la concurrence chinoise, les prix et les taux d’intérêt très élevés; tous ces facteurs n’aident pas les constructeurs qui ont investi des sommes faramineuses dans l’aventure électrique. Le plus dispendieux des utilitaires électriques d’Audi sera-t-il envoyé à la retraite plus tôt que prévu? Le simple fait d’en parler confirme qu’il y a bel et bien une possibilité.