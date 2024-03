L’Audi Q4 e-Tron 2024 ajoute cinq au logo, 40 chevaux et 36 km à l’autonomie.

Le nouveau moteur arrière augmente la puissance et l’autonomie

Performances de charge améliorées pour 2024

L’Audi Q4 50 e-tron devient la Q4 55 e-tron pour 2024. Le nouveau badge de coffre n’est qu’une partie des changements apportés au crossover Audi Q4 e-tron 2024, qui comprend plus de puissance, une recharge plus rapide et une plus grande autonomie.

Les modèles Q4 e-tron 2024 gagnent 40 ch par rapport aux modèles de l’année dernière, pour un nouveau total de 335 ch. La différence provient d’un nouveau moteur situé sur l’essieu arrière, et elle est suffisante pour réduire le temps de 0 à 100 km/h de près d’une seconde.

Le nouveau moteur arrière d’Audi est plus efficace, grâce à une meilleure gestion thermique et à une nouvelle chemise de refroidissement. Il en résulte une autonomie supplémentaire de 36 km par rapport à la Q4 50, pour un total de 415 km avec le même bloc-batterie de 77 kWh (net). L’optimisation de la chimie des cellules dans le pack permet une charge plus rapide, jusqu’à 175 kW pour 10-80 en 28 minutes.

Une suspension modifiée complète les changements. Selon Audi, les réglages révisés devraient donner aux modèles e-tron plus de confort et une dynamique améliorée, y compris une expérience de conduite plus directe. De nouvelles jantes et pneus de 21 pouces ont également été ajoutés, ce qui, selon Audi, améliore l’aspect du véhicule, mais a certainement un impact sur son autonomie.

Les modèles Audi Q4 55 e-tron et Q4 Sportback 55 e-tron 2024 arriveront chez les concessionnaires au printemps. Les prix commencent à 55 200 $ aux États-Unis et à 68 400 $ au Canada.