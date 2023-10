L’Audi A4 2025 de nouvelle génération sera entièrement électrique

Le constructeur automobile allemand va électrifier son populaire modèle A4, poursuivant ainsi son projet de diviser sa gamme de produits entre les véhicules électriques et les véhicules à moteur à combustion interne. La prochaine A4 reprendra le langage stylistique e-tron d’Audi, qui permet aux véhicules d’être bas, larges et très profilés, aussi bien en berline qu’en format familial.

Variantes de puissance : De l’A4 45 e-tron à la S4 e-tron

L’A4 électrique proposera toujours une gamme de variantes pour répondre aux différents besoins de conduite. La gamme commence avec l’A4 45 e-tron, à propulsion arrière, et s’étend jusqu’à l’A4 55 e-tron à quatre roues motrices et à deux moteurs. Cette dernière devrait libérer une puissance de 396 ch et abattre le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes.

Mais pour ceux qui veulent encore plus de puissance, une variante S4 e-tron est prête à délivrer une puissance stupéfiante de 510 ch dans sa configuration la plus puissante. Cela permettra à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en environ 4 secondes, surpassant même la RS4 Competition à moteur V6 d’aujourd’hui, selon Autocar.

Au cœur de l’Audi A4 2025 se trouve une batterie nickel-manganèse-cobalt, ingénieusement conçu avec 15 cellules prismatiques individuelles qui contribueront à l’endurance. Audi a adopté une nouvelle approche de la gestion électronique qui accroît considérablement la longévité de la batterie. La voiture est équipée de semi-conducteurs en carbure de silicium dans toute sa structure de câblage, un matériau spécialement choisi pour ses faibles émissions de chaleur, ce qui minimise le gaspillage d’énergie. Les moteurs électriques sont également dotés d’un câblage de stator à section carrée, une conception qui élimine les microscopiques espaces perdus entre chaque enroulement, optimisant ainsi l’efficacité.

Un intérieur centré sur l’humain et des fonctionnalités avancées

Dans l’habitacle, l’A4 s’inspire du VUS Q6 e-tron, avec un design « centré sur l’humain » autour de trois écrans haute définition, dont l’un est réservé au passager. La voiture devrait également proposer le même affichage tête haute à réalité augmentée que le Q6, ainsi que d’autres caractéristiques technologiques de pointes.

Selon toute vraisemblance, la nouvelle A4 électrique finira par arriver en Amérique du Nord. Difficile de dire si la familiale suivra, mais Audi et Porsche ont été assez généreux avec les versions à toit allongé modernes à ce jour.