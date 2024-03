L’Audi A3 reçoit une mise à jour et ajoute une version plus robuste

L’A3 propose une apparence rafraichie et un intérieur modifié.

L’A3 allstreet bénéficie d’une meilleure garde au sol et d’une apparence plus aventurière.

Cette version ne sera livrable qu’avec la carrosserie a hayon.

Audi a dévoilé une version rafraîchie de la sous-compacte premium A3, ainsi qu’une version plus robuste de son dérivé à hayon.

En effet, la nouvelle A3 allstreet utilise toutes les techniques employées pour faire paraître les VUS plus robustes et prêts pour l’aventure, ce qui signifie qu’elle offre plus de garde au sol et plus d’habillages en plastique noir que l’A3 à hayon classique.

Ces éléments de design complètent les autres changements communs à toutes les versions de l’A3, notamment une calandre hexagonale révisée, un nouveau spoiler avant, un nouveau diffuseur arrière et des signatures de feux de jour sélectionnables, qui peuvent être activés par le conducteur via le système d’info divertissement MMI afin de permettre un plus haut niveau de personnalisation.

En ce qui concerne l’intérieur, la nouvelle A3 bénéficie de légères modifications visant à rendre l’habitacle plus moderne et plus haut de gamme. Par exemple, toutes les versions disposent désormais d’un éclairage intérieur révisé et d’un ensemble d’éclairage d’ambiance de série, d’un nouveau design du levier de vitesses et d’aérateurs de climatisation retravaillés sur le tableau de bord, qui semblent désormais plus fins grâce à des accents chromés.

Audi indique également que les panneaux de porte intérieurs sont rétroéclairés grâce à des empiècements de tissu spéciaux découpés au laser qui laissent passer la lumière. Des panneaux textiles similaires sont également placés sur certaines surfaces du tableau de bord, et l’A3 peut désormais être commandée avec un système audio premium Sonos.

Toutes les versions de la nouvelle A3 sont également équipées d’un écran tactile de 10,1 pouces, de l’écran d’information du conducteur « virtual cockpit » et d’un chargeur de téléphone sans fil.

Ce système d’info divertissement offrira également des fonctionnalités supplémentaires sur la base d’un abonnement, ce qui signifie que les acheteurs pourront débloquer des fonctionnalités à partir des écrans de leur véhicule même après l’avoir acheté. Parmi les fonctions proposées de cette manière, citons le régulateur de vitesse adaptatif, la climatisation bizone et la navigation.

Si ces fonctions peuvent être achetées de manière permanente, elles sont également proposées pour des périodes d’un mois, de trois mois, d’un an ou de trois ans. Audi suggère aux conducteurs de s’abonner à des fonctions telles que le régulateur de vitesse adaptatif avant un long voyage, mais de ne pas payer pour celles-ci le reste de l’année lorsqu’elles ne sont pas aussi nécessaires.

Sous le capot, la nouvelle A3 proposera deux groupes motopropulseurs lors de son lancement en Europe : un moteur quatre cylindres hybride léger de 1,5 litre développant 150 chevaux associé à une boîte de vitesses S-Tronic à double embrayage à 7 rapports dans la variante 35 TFSI, et un quatre cylindres turbodiesel de 2,0 litres développant la même puissance et associé à la même boîte de vitesses dans la variante 35 TDI.

D’autres moteurs essence et diesel, ainsi qu’une nouvelle version hybride rechargeable, viendront compléter la gamme d’ici la fin de l’année.

La nouvelle A3 allstreet bénéficiera également d’un système de suspension révisé qui devrait assurer un équilibre entre confort et maniabilité malgré l’augmentation de 30 mm de la garde au sol globale de ce modèle par rapport à l’A3 Sportback classique.

Les détails de la variante nord-américaine de la nouvelle A3 n’ont pas encore été annoncés, mais étant donné que les acheteurs canadiens et américains n’ont pas eu accès au modèle à hayon depuis 2018, il est peu probable que nous voyions le Sportback régulier ou le nouveau modèle allstreet sur nos routes, laissant seulement la berline se poser comme le produit d’entrée de gamme de la marque allemande.