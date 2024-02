L’audace de GMC avec Hummer et Denali pour un futur électrifié

Ce n’est un secret pour personne que, du moins pour « aujourd’hui », le développement durable se conjugue avec le luxe. Et lorsqu’il s’agit de camions, GMC apparaît comme un leader avec la renaissance de Hummer en tant que marque de camion entièrement électrique et Denali, l’une des finitions ou sous-marques haut de gamme les plus reconnues de l’industrie automobile.

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Daniella D’Souza, Directrice des marques Buick & GMC, sur GMC, Hummer, Denali et les versions AT4.

Le retour électrisant de Hummer

Autrefois symbole de robustesse, le Hummer renaît sous l’égide de GMC en tant que véhicule électrique, bousculant les idées préconçues sur ce que peuvent être les véhicules électriques (VE). « Il s’agit d’une marque emblématique qui incarne tout ce que GMC représente, portée à un niveau supérieur grâce à l’électrique. La technologie, comme le système CrabWalk et l’entraînement silencieux, mais puissant de 1000 CV, va vous époustoufler », a fait remarquer Mme. D’Souza, soulignant le mélange harmonieux des attributs traditionnels du Hummer et des capacités révolutionnaires des véhicules électriques.

Le lancement du Hummer EV constitue à bien des égards une véritable révolution. La toute dernière édition Omega, dévoilée au salon de l’automobile de Toronto, incarne cette transformation. Avec son équipement tout-terrain extrême, comprenant entre autres des pneus de 35 pouces hors route, et sa couleur exclusive Neptune Blue, inspirée par l’environnement, le Hummer EV Omega Edition sera un véhicule rare. Il représente également un saut dans le futur, perpétuant l’héritage du Hummer avec une touche moderne et électrique.

Interrogé sur la rivalité probable avec la future marque Scout de Volkswagen et Rivian, Mme. D’Souza s’est montré catégorique : Hummer et Denali sont extrêmement appréciés et bien positionnés sur le marché des camions haut de gamme où ils n’ont, du moins pour l’instant, pas grand-chose à craindre. Les tentatives auprès de D’Souza de faire des allusions à de futurs véhicules électriques plus grand public de Hummer n’ont pas porté leurs fruits, mais elle n’a pas nié l’éventualité de leur arrivée.

Le Denali : Le summum de l’élégance haut de gamme

Parallèlement à la résurgence du Hummer, on assiste à l’évolution de la gamme Denali de GMC, qui continue d’être extrêmement populaire avec environ 50 % de toutes les ventes de GMC. La gamme Denali est synonyme de summum en matière de savoir-faire, de confort et de capacités. « Denali représente le sommet de la capacité et du luxe haut de gamme. Il s’agit d’offrir des caractéristiques que l’on ne trouve généralement pas dans une voiture de luxe, et d’établir une nouvelle référence pour ce que signifie le haut de gamme dans nos segments », a déclaré Daniella D’Souza, directrice de la marque, soulignant l’engagement de la marque à offrir un luxe et des performances inégalés.

N’oublions pas l’introduction des versions AT4 et AT4X aux côtés de la version Denali. Celles-ci illustrent la volonté de GMC de satisfaire ceux qui recherchent à la fois l’opulence du Denali et la robustesse de l’AT4X. Dans l’essentiel, le chrome est remplacé par des pneus tout-terrain et d’autres équipements dédiés au tout-terrain.

La stratégie de GMC consistant à diffuser les qualités supérieures du Denali dans une gamme plus large de modèles démontre une compréhension des désirs des consommateurs en matière de caractéristiques haut de gamme dans des véhicules accessibles. Cette approche élargit l’attrait du Denali, et elle ne s’arrêtera pas aux véhicules à essence.

La Sierra EV Denali Edition 1 était présente au Salon de l’auto de Toronto 2024. Ce dernier offre une autonomie estimée par GM à plus de 600 km et jusqu’à 754 chevaux, il offrira de sérieuses performances de camion EV, complétés par sa capacité à servir de source d’énergie mobile et à prendre une charge rapide. Il introduit un écran tactile de 16,8 pouces, le plus grand de son genre dans l’histoire de Sierra, une technologie de conduite mains libres et des modes de conduite innovants pour un confort et un contrôle accrus. La plateforme Ultium apporte de la fonctionnalité avec des caractéristiques telles que le lit extensible MultiPro Midgate et le coffre électronique, ainsi qu’une capacité de remorquage allant jusqu’à 9 500 livres. La signature luxueuse du Denali est évidente dans l’utilisation de matériaux haut de gamme, le toit panoramique en verre et l’attention méticuleuse portée aux détails.

L’avenir de Hummer et Denali

Alors que GMC se tourne vers l’avenir, les voies du Hummer et du Denali sont pleines de potentiel. L’électrification du Hummer crée un précédent pour l’avenir des véhicules électriques, en associant la conscience environnementale à la puissance brute et aux capacités historiquement associées à la marque. Parallèlement, le Denali continue de définir le luxe pour les camions, en veillant à ce que la sophistication et les caractéristiques haut de gamme ne soient pas confinées aux marques de luxe traditionnelles, mais soient accessibles dans la gamme polyvalente de GMC.