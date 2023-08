Land Rover Defender 130 2023 : écolo ou pas?

Le Land Rover Defender 130 2023 se détaille à partir de 97 750 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Cote mixte ville/route : 12,4 L/100 km.

Cette année, le Land Rover Defender 130 2023 s’ajoute à la famille du légendaire VUS anglais, le plus long des trois configurations et pouvant transporter jusqu’à huit personnes à son bord. La gamme consiste également du Defender 90 à trois portes et du Defender 110 à cinq portes.

Également, le constructeur Jaguar Land Rover a décidé de remanier ses divisions tout en se renommant officiellement JLR. On a scindé la marque Land Rover en trois sous-marques distinctes, c’est-à-dire Range Rover, Defender et Discovery. Au final, du moins pour l’instant, ça ne change pas grand-chose, mais on verra par la suite alors que JLR ajoutera quelques modèles 100 % électriques.

D’ici là, le Land Rover Defender 130 2023 est arrivé sur le marché canadien avec une seule motorisation appelée P400. Il s’agit d’un six cylindres suralimenté de 3,0 litres avec un système d’hybridation légère, produisant 395 chevaux et un couple de 406 livres-pied. Cette puissance est acheminée aux quatre roues par une boîte automatique à huit rapports. Selon le constructeur, le Defender 130 avec ses quelques 2 530 kilogrammes accélère de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes.

Côté consommation, cet autobus de luxe affiche des cotes ville/route/mixte de 13,8 / 11,2 / 12,4 L/100 km, et ce, malgré l’apport du système hybride. De plus, l’essence super est exigée. Lors de notre essai, nous avons obtenu une moyenne de 12,9 L/100 km.

En comparaison, le GMC Yukon avec ses V8 de 5,3 et de 6,2 litres à essence affichent des cotes mixtes de 14,0 à 15,0 L/100 km, mais le VUS propose aussi un six cylindres turbodiesel de 3,0 litres riche en couple et beaucoup moins gourmand, avec une cote de 10,5 L/100 km. Le Wagoneer disponible chez Jeep propose un six cylindres biturbo de 3,0 litres ou un V8 de 5,7 litres, avec des cotes variant de 12,5 à 13,8 L/100 km. Le Lexus LX 600 avec son V6 biturbo de 3,4 litres affiche une cote mixte de 12,7 L/100 km. Le Lincoln Navigator avec son V6 biturbo de 3,5 litres consomme 13,2 L/100 km en conduite mixte. Les BMW X7 et Mercedes-Benz GLS sont disponibles avec des blocs à six et à huit cylindres et des cotes de 10,5 à 12,9 L/100 km dans le cas du X7, et de 11,6 à 14,8 L/100 km pour le GLS.

Le Defender n’est donc aucunement un véhicule écolo, mais plusieurs concurrents font pire. On se retrouve donc dans la moyenne chez les gros VUS de luxe.

Notons pour le Defender 130 sera disponible avec le V8 suralimenté de 5,0 litres en 2024, nommé P500 et produisant 493 chevaux, mais pas le six cylindres P300 à 296 chevaux disponible aux États-Unis. Dans le cas de ce dernier, ça ne change rien puisque sa consommation est équivalente à celle du moteur P400. Des systèmes hybrides rechargeables sont disponibles dans les Range Rover et Range Rover Sport, mais il faudra patienter dans le cas du Defender, qui n’a vraisemblablement pas été conçu pour adopter de telles motorisations.

Sinon, le Land Rover Defender 130 2023 est un VUS drôlement polyvalent, pouvant remorquer jusqu’à 3 000 kilogrammes ou 6 614 livres, alors que son habile système à quatre roues motrices, sa garde au sol de 218 à 290 millimètres ainsi que ses angles d’approche et de sortie en font un complice intéressant pour les aventures hors route extrême. C’est un Land Rover après tout.

Avec sa troisième rangée livrable, le Defender 130 peut accommoder jusqu’à huit passagers, soit un de plus que dans le Defender 110. Toutefois, les occupants dans la dernière rangée seront beaucoup plus à l’aise, avec un meilleur dégagement pour jambes et une assise suffisamment haute. Deux adultes dans cette banquette ne seront pas nécessairement à leur aise, mais ne se sentiront pas confinés non plus, et l’accès à bord est relativement aisé.

L’espace de chargement est aussi généreux, avec un volume de 433 litres derrière la troisième rangée, jusqu’à 1 014 litres derrière la deuxième et jusqu’à 2 155 derrière la première. Toutefois, les VUS pleine grandeur mentionnés plus haut, notamment les Yukon, Navigator et Wagoneer, sont plus spacieux, surtout dans leurs configurations à empattement allongé. De plus, les deux rangées arrière rabattues ne forment pas un plancher de chargement plat.

On aime aussi le côté robuste du design de l’habitacle, ajoutant quelques touches rétro au modernisme pour rappeler l’héritage du véhicule. Les espaces de rangement ne manquent pas, et les commandes de climatisation sont regroupées dans une interface somme toute facile à utiliser, même si certains fonctionnalités nécessitent deux étapes ou lieu d’une, comme régler l’intensité de la ventilation, par exemple.

Quant au système multimédia, l’écran tactile de 11,4 pouces contribue à sa facilité d’utilisation, avec des menus clairs et un bon temps de réponse du système. On fouille un peu au début pour trouver tous les réglages, mais après une semaine au volant, on parvient à bien apprivoiser le système.

Sur la route, on n’a pas l’impression de conduire un autobus, alors que les mouvements de la caisse sont bien contrôlés et la suspension pneumatique absorbe bien les imperfections de la chaussée. Les longs voyages en famille peuvent s’avérer très appréciables à bord du Defender 130. En revanche, le délai dans le temps de réponse de l’accélérateur au décollage est un désagrément, un problème affectant un nombre grandissant de nouveaux véhicules sur le marché, alors que les freins collants sont difficiles à moduler lorsque l’on s’immobilise à un arrêt ou un feu de circulation, saccadant le raffinement de conduite en circulation urbaine. D’une longueur de 5 358 mm incluant la roue de secours, le Defender 130 n’est pas des plus faciles à garer au centre commercial, mais au moins, on profite d’un système de caméras à vue périphérique.

Le Land Rover Defender 130 2023 en déclinaison S de base se détaille à partir de 97 750 $ en incluant les frais de transport et de préparation ainsi que les frais de concessionnaire. La version X-Dynamic SE arbore une apparence noircie à partir de 101 140 $, la First Edition mieux équipée est disponible à partir de 106 720 $ alors que le Defender X au sommet de la gamme coûte 121 960 $ et plus. Une foule d’ensembles et d’options de personnalisation sont disponibles afin de permettre à chacun d’obtenir une configuration distincte, mais le prix peut s’emballer rapidement.

La version First Edition essayée, disponible uniquement pour l’année-modèle 2023, propose l’aménagement à huit passagers de série, avec un choix de deux teintes de carrosserie, trois agencements de couleurs intérieures et trois types de boiseries. Une bonne liste d’équipement aussi, dont les sièges avant à 14 réglages électriques, chauffants et ventilés, un compartiment réfrigéré dans la console avant, des sièges de deuxième rangée chauffants, entre autres. Les autres déclinaisons sont disponibles avec un plus grand choix de couleurs de carrosserie, mais dans l’habitacle, on aurait aimé avoir plus de choix de personnalisation, surtout dans un véhicule coûtant plus de 100 000 $.

Très habile hors route pour ceux qui s’y intéressent, solide et très logeable, le Land Rover Defender 130 2023 est bien préparé pour toutes les conditions routières et transporte la famille en toute quiétude. Ce n’est pas un véhicule résolument écolo, mais il y a pire dans la catégorie.