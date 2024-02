L’AJAC dévoile les gagnants des prix des véhicules de l’année 2024

À l’ouverture du Salon International de l’Auto du Canada, l’Association des Journalistes Automobiles du Canada (AJAC) a dévoilé les gagnants du prix des véhicules de l’année 2024.

Gagnante dans la catégorie de la Voiture canadienne de l’année: Toyota Prius.

Gagnant dans la catégorie du VUS canadien de l’année: Toyota Grand Highlander.

Gagnant dans la catégorie de la Voiture électrique canadienne de l’année: Genesis G80 électrifiée.

Gagnant dans la catégorie du VUS électrique canadien de l’année: Genesis GV70 électrifié.

Dans la catégorie de la Voiture canadienne de l’année, l’AJAC a décerné le prix à la Toyota Prius. La populaire voiture hybride a été complètement renouvelée en 2023. Elle jouit notamment d’un système à quatre roues motrices. Sa cote de consommation n’est que de 4,8 L/100 kilomètres en conduite combinée. Elle a devancé les Acura Integra Type S et Honda Accord.

Devant les Mazda CX-90 et Genesis GV70, le Toyota Grand Highlander s’est vu remettre le premier prix dans la catégorie du VUS canadien de l’année selon l’AJAC. Nouvel ajout à la gamme Toyota, le Grand Highlander représente une déclinaison de plus grand format comparativement au Highlander, comme son nom le laisse entendre. Les consommateurs ont le choix entre des versions à moteur à essence et des versions à motorisation hybride.

Dans la catégorie de la Voiture électrique canadienne de l’année, Genesis s’est vu décerner le prix de la Voiture électrique canadienne de l’année avec la G80 électrifiée. Berline de luxe électrique, elle peut parcourir jusqu’à 454 kilomètres avec une seule charge. En lice, on retrouvait les Hyundai Ioniq 6 et Toyota Prius Prime.

Enfin, l’AJAC a remis le prix du VUS électrique canadien de l’année au Genesis GV70 électrifié. Son autonomie s’élève jusqu’à 380 kilomètres. Il a coiffé les Hyundai Ioniq 5 et Mazda CX-90 PHEV au fil d’arrivée.

Avec les Prius et Grand Highlander, Toyota a réalisé un doublé en remportant les prix dans les catégories de la Voiture canadienne de l’année et du VUS canadien de l’année selon l’AJAC. Il en est de même pour Genesis à qui ont été décernés les prix dans les catégories de la Voiture électrique canadienne de l’année et du VUS électrique canadien de l’année avec les G80 électrifiée et GV70 électrifié.