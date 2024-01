L’Acura ZDX en vedette dans un nouveau spot publicitaire très original

ZDX et DMX, une collaboration naturelle ?

La ZDX parait bien de travers.

Acura vient de lancer une nouvelle publicité pour la prochaine ZDX EV. La société espère que la ZDX va vous donner du fil à retordre, mais l’ensemble nous fait nous sentir un peu vieux.

Le spot s’intitule « Unlock the Energy » et montre une Acura ZDX conduite dans un univers très stylisé. Il commence par quelques leçons avant que la clé ne soit déverrouillée. La première leçon concerne l’héritage, bien que l’héritage derrière la ZDX provienne de la plateforme Ultium de GM, donc nous ne sommes pas sûrs qu’Acura veuille vraiment que vous y pensiez trop fort.

La deuxième leçon porte sur l’énergie et le contrôle, et la troisième sur le silence. Parce qu’il s’agit d’un véhicule électrique et d’une transmission intégrale, vous comprenez ? La dernière leçon est un rappel qu’il y aura un modèle Type S. La Type S à double moteur est prévue pour la fin de l’année. La Type S à double moteur devrait produire 500 ch et avoir une autonomie de 288 miles selon l’EPA. Elle sera également équipée d’amortisseurs adaptatifs et d’une suspension pneumatique.

Toutes les leçons sont réglées en DMX, et des scènes de conduite très agréables sont incluses. Mais qu’est-ce que la clé en réalité ? Il s’agit de l’Acura Energy Key Card que la société a offerte aux détenteurs d’une réservation. Elle donne droit à des réductions et à un accès gratuit à des événements parrainés par Acura, tels que le Sundance Film Festival et l’Acura GP of Long Beach. Il y aura également des prix réduits chez Topgolf et Bang & Olufsen.

Les livraisons de la nouvelle ZDX devraient commencer au début de cette année. Et Acura aurait probablement dû utiliser l’artiste Ludacris à la place, l’heureux propriétaire d’une Acura Legend.