L’Acura Integra Type S 2024 turbocompressée arrive sur nos routes le 19 juin

L’Acura Integra Type S 2024 fait ses débuts au Canada le 19 juin, marquant la quatrième variante de performance Type S d’Acura.

À 55 600 $, le modèle est doté d’un moteur turbocompressé de 320 chevaux, d’une transmission manuelle à 6 vitesses et d’une maniabilité améliorée.

Son esthétique distinctive s’accompagne d’un intérieur luxueux, avec des équipements de premier plan tels que des sièges sport chauffants et un système audio haut de gamme à 16 haut-parleurs.

Acura s’apprête à accueillir la puissante Integra Type S 2024 chez ses concessionnaires canadiens à partir du lundi 19 juin, renforçant ainsi son engagement envers la performance dans le segment haut de gamme gateway. Cette dernière addition est la quatrième variante de performance Type S introduite par Acura au cours des deux dernières années, soulignant l’accent mis par la marque sur le mélange de haute performance et de raffinement de première qualité.

Avec un PDSF de 55 600 $, l’Acura Integra Type S 2024 représente un nouvel apex de puissance et de performance pour la gamme Integra bien-aimée. Le groupe motopropulseur de série comprend un moteur turbocompressé de 2,0 litres, développant 320 chevaux et 310 lb-pi de couple. Cela représente une augmentation de 120 ch et 118 lb-pi par rapport au modèle réintroduit dans la gamme Acura environ un an auparavant.

Acura Integra Type S 2024

L’Integra Type S se distingue dans son segment en étant le seul modèle à offrir une transmission manuelle – une boîte de vitesses à 6 rapports courts et précis avec un système de correspondance automatique du régime. Associée à un différentiel à glissement limité, cette caractéristique permet d’établir une relation gratifiante et intime avec le conducteur.

Esthétiquement, l’Integra Type S attire l’attention avec sa carrosserie large, sa triple sortie d’échappement centrale dynamique, ses grandes prises d’air avant et son diffuseur arrière. Son design unique de 5 portes liftback la distingue de la concurrence sur le segment des compactes performantes haut de gamme.

Les capacités de maniabilité ont été considérablement améliorées grâce à une suspension avant innovante à deux axes et à un système d’amortissement adaptatif réglé en fonction des performances. Associé à des étriers de frein avant Brembo et à des jantes légères de 19 pouces chaussées de pneus d’été haute performance Michelin Pilot Sport 4S 265/30ZR19, l’ensemble dynamique offre un contrôle précis de la conduite et de la maniabilité dans des conditions de conduite variées.

À l’intérieur, les conducteurs trouveront des caractéristiques et des technologies de pointe. Les sièges sport avant chauffants et le volant chauffant offrent du confort, tandis que l’interface d’information du conducteur Acura Precision Cockpit de 10,2 pouces et l’affichage tête haute fournissent des informations cruciales. Des commodités ajoutées comme la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, le chargement de téléphone sans fil et un système audio premium ELS STUDIO 3D à 16 haut-parleurs sont de série, enrichissant encore l’offre premium. L’Acura Integra Type S 2024 incarne un mélange parfait de puissance, de maniabilité et de luxe dans un ensemble compact axé sur la performance.