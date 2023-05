L’Acura Integra Type S 2024 se détaille 55 600 $

320 ch.

Boite manuelle à 6 vitesses.

Tout le plaisir est là.

Elle arrive en Juin.

La toute nouvelle Civic Type R FL5 2023 de Honda est l’une des meilleures voitures compactes sportives de tous les temps. Si vous voulez mon avis, la précédente FK8 2017-2021 est meilleure, mais ce n’est que moi… Peu importe, c’est une voiture de conduite incroyable. Un peu plus d’un an après avoir ressuscité le nom Integra, Acura a annoncé l’arrivée d’une version Type S et nous savons maintenant combien elle coûtera.

Nous avons accepté la résurrection du nom Integra, car la voiture, bien que relativement rare, a fait ses preuves. Un clone de la Honda Civic Si, un bon appareil de conduite, il ne lui manquait qu’un peu plus d’énergie. Grâce à la nouvelle Civic Type R, elle deviendra bientôt une petite voiture de performance de luxe très recherché, capable d’affronter et d’écraser des voitures comme l’Audi S3 et la BMW Série 2.

À partir de 50 050 $, la nouvelle Acura Integra Type S 2024 gagne 5 ch du moteur turbocompressé 2,0 litres VTEC pour un total de 320 et le même couple de 310 lb-pi, un système audio premium ELS STUDIO 3D à 16 haut-parleurs et un pare-chocs avant embossé pour un supplément de 5 550 $, pour un grand total de 55 600 $.

Franchement, Acura pourrait demander plus de 60 000 dollars pour cette voiture, car, quel que soit le nombre de voitures disponibles à la vente, elles seront toutes vendues en très peu de temps. Comme la Civic Type R, elle sera ultra-exclusive et un futur classique.