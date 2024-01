La voiture d’Apple repoussée à 2028

Apple ne dit pas non à l’intégration de la technologie de Niveau 4.

Il se pourrait bien que le projet n’aboutisse jamais.

La révolution électrique dans l’industrie automobile amène de nouveaux joueurs à l’arène, notamment des empires informatiques qui ont beaucoup de moyens et une manière de penser distincte de celle prônée par les constructeurs automobiles traditionnels.

C’est notamment le cas du géant américain Apple qui, selon ce qui est rapporté par l’agence Bloomberg, aurait reporté à 2028 l’arrivée de la première voiture électrique conçue par l’entreprise mieux reconnue par sa pomme. Rappelons que l’ancienne date était plutôt 2026.

Il s’agit d’un coup dur pour Apple qui doit repousser à plus tard la commercialisation de sa première voiture, en plus de revoir à la baisse son désir d’offrir une voiture dotée d’un niveau 4 de conduite autonome. Eh oui, Apple viserait désormais un véhicule profitant d’une technologie de niveau 2, un peu à l’image des véhicules les plus avancés actuellement sur le marché, quoique certaines marques s’affairent déjà au développement d’un véhicule de niveau 3.

Pour en revenir à cette future voiture Apple munie d’une technologie de niveau 4, l’entreprise ne ferme pas la porte à un ajout plus tard dans le cycle de vie du véhicule.

La firme américaine arrive à un moment important de son projet de voiture électrique et autonome. Si l’équipe affectée à la voiture Apple n’arrive pas à accoucher d’un véhicule viable et doté de caractéristiques concurrentielles, il y a fort à parier que l’idée d’une voiture habillée du célèbre écusson d’Apple pourrait rapidement sombrer dans l’oubli.