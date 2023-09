La Toyota GR Corolla reçoit de légères mises à jour pour 2024, ainsi qu’une nouvelle couleur de peinture

Des nouvelles vis pour la GR Corolla ?

La Toyota GR Corolla 2024 reçoit quelques mises à jour mineures

La motorisation de la hot hatch de 300 ch reste inchangée

Toyota modernise sa GR Corolla ultra-sportive pour 2024. La nouvelle année apporte quelques retouches esthétiques pour les différentes finitions, mais également des améliorations au niveau du châssis et de l’aérodynamique qui devraient la rendre encore plus agréable à conduire.

La particularité de la Toyota GR Corolla demeure inchangée pour 2024. Le trois cylindres de 1,6 L délivrant 300 chevaux et 273 lb-pi de couple suffit en lui-même, associé à un système AWD conçu par GR et à une boîte six vitesses à déplacement court.

Ce qui a changé, ce sont quelques détails minimes, mais Toyota Gazoo affirme que même les plus petits détails comptent. Les modifications comprennent de nouvelles vis de fixation pour la crémaillère de direction ainsi que pour la suspension arrière. Même la batterie bénéficie de changements de fixations.

Toyota a ajouté des feuilles d’aluminium aux pare-chocs avant et arrière pour améliorer les performances aérodynamiques, ce qui, selon la marque, devrait augmenter la stabilité. Les conduits révisés dans le pare-chocs avant devraient également améliorer l’écoulement de l’air du véhicule.

Comme l’année dernière, chaque GR Corolla au Canada est équipée d’un différentiel à glissement limité Torsen à l’avant et à l’arrière.

Cette année, deux niveaux de finition seront disponibles : le Core et l’édition Circuit. Le modèle Core ajoute des étriers de frein peints en rouge cette année. L’édition Circuit bénéficie de quelques améliorations, notamment des jantes BBS forgées de 18 pouces en noir qui réduisent le poids, ainsi qu’une calandre peinte en noir et des capteurs de stationnement avant et arrière. Une couleur de peinture « Blue Flame » est également nouvelle pour 2024.

Les prix de la Toyota GR Corolla 2024 commencent à 46 490 $, soit 1 000 $ de plus que l’année dernière. L’édition Circuit débute à 56 590 $ avec son toit et son capot en carbone, ainsi que ses sièges en daim, soit une augmentation de 2 600 $. La GR Corolla Core 2024 est déjà en vente, et l’édition Circuit devrait être disponible chez les concessionnaires au début de 2024.