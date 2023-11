La Toyota Camry 2025 sera dévoilée le 14 novembre

Une toute nouvelle Camry bientôt disponible

Un des modèles sera hybride et doté d’une transmission intégrale pour la première fois

La Toyota Camry, avec son entrée en scène initiale dans les années 1980, s’est rapidement érigée comme une figure emblématique sur les routes d’Amérique du Nord. Au fil des ans, cette berline s’est adaptée, évoluée, et a été repensée à travers pas moins de huit générations successives. Sa réputation de fiabilité et sa valeur de revente solide ont conquis le cœur et la confiance des consommateurs, la hissant souvent au rang de l’un des véhicules les mieux vendus sur le continent. Maintenant, on attend l’arrivée de la 9e génération.

« La Toyota Camry atteint de nouveaux sommets sans compromis. C’est ce que dit la marque à propos de la Camry 2025 dans une aguiche qui annonce que la nouvelle génération de la berline fera ses débuts le 14 novembre.

Qu’est-ce que cela signifie ? Nous n’en sommes pas sûrs. Cela pourrait signifier que la Camry adopte une posture légèrement plus haute. C’est un peu la même chose que Subaru a faite lorsqu’il a créé l’Outback à partir de la Legacy et, plus directement, de l’éphémère Legacy Sport Utility Sedan.

L’image de Toyota confirme que la Camry sera équipée d’une chaîne de traction hybride. Ce n’est pas une surprise, mais ce qui est nouveau ici, c’est le badge AWD. La Camry propose actuellement la transmission intégrale avec ses groupes motopropulseurs à essence, mais n’a jamais offert la transmission intégrale et la transmission hybride ensemble.

La Camry actuelle date de 2017, et bien qu’elle ait été rafraîchie depuis, elle est actuellement l’un des modèles les plus anciens du constructeur.

Une aguiche publiée précédemment pour la Camry montre une signature lumineuse à l’avant qui ressemble davantage à la dernière Prius. Dans cette même image, on pouvait lire « get ready to go with no compromises », ce qui laisse présager l’arrivée de caractéristiques similaires à celles d’un crossover sur ce modèle.

Lorsque tous les détails seront connus, le 14 novembre, nous vous tiendrons au courant. D’ici là, voici le meilleur aperçu de la Toyota Camry 2025.