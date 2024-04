La Toyota Camry 2025 est hybride à partir de 34 300 $ au Canada

La Camry 2025 abandonne les moteurs à essence 4-cylindre et V6

Le prix du nouveau modèle est nettement plus élevé

La Toyota Camry 2025 rafraîchie n’est plus qu’hybride. Il n’est pas surprenant que cela s’accompagne d’une hausse de prix, le nouveau modèle étant proposé à partir de 34 300 $, soit environ 2 000 $ de plus que l’hybride le moins cher de l’année dernière et 3 500 $ de plus qu’une voiture de base de 2024.

Toyota a modifié le design de la Camry 2025 en lui donnant un visage inspiré de la dernière Prius. Comme la Prius, elle est équipée de la dernière chaîne de traction hybride de Toyota, proposée ici avec une traction avant et une transmission intégrale. Le moteur avant développe 225 ch, tandis que la transmission intégrale porte le total à 232 ch. La consommation de carburant de la traction avant est de 4,6/4,6/4,6 L/100 km (ville/route/combiné), un chiffre qui aurait embarrassé les modèles Prius récents, et les modèles à transmission intégrale obtiennent 5,1 L/100 km sur les trois cycles.

Le modèle de base LE ayant disparu, la Camry commence avec la SE à 34 400 $ plus les frais de transport et de livraison. Elle est équipée d’un écran de 8 pouces avec le dernier système d’infodivertissement de Toyota, CarPlay et Android Auto sans fil, et d’une période d’essai de 10 ans de Safety Connect et Service Connect. Il est également équipé de série de jantes en alliage de 16 pouces, de sièges avant chauffants (à réglage électrique pour le conducteur) et du système TSS 3.0 avec surveillance des angles morts. La version SE Upgrade à 36 300 $ ajoute des jantes de 18 pouces, un toit ouvrant, un système de clé intelligente et un rétroviseur à atténuation automatique. Le modèle SE amélioré est également proposé avec la transmission intégrale pour 37 950 $.

La Camry XSE AWD est la suivante et reçoit des jantes de 19 pouces et un toit panoramique. Elle est également équipée d’un écran central de 12,3 pouces et d’un système audio JBL à neuf haut-parleurs. L’assistance en cas d’embouteillage, l’alerte de trafic transversal avant et la caméra de surveillance du conducteur sont incluses dans le prix de 44 250 $.

La version supérieure est le XLE AWD. Elle reprend la plupart des caractéristiques de la XSE AWD, mais avec des jantes de 18 pouces au lieu de 19. Elle ajoute la mémorisation de la position du siège conducteur et des rétroviseurs, ainsi que des essuie-glaces à capteur de pluie, pour 44 950 $.

La Toyota Camry 2025 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens à la fin du printemps. Nous avons déjà conduit la nouvelle berline, alors lisez nos commentaires ici.