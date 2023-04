La toute nouvelle Mercedes-Benz Classe E 2024 a de la classe

Toutes les versions sont dotées d’un groupe motopropulseur hybride doux 48 V.

Elle est plus belle que jamais.

Le nouvel écran MBX Superscreen ravira les amateurs de technologie.

Mercedes-Benz a créé de nombreuses icônes en matière de voitures de luxe, et la toute nouvelle Mercedes-Benz Classe E 2024 ne déroge pas à la règle. Avec son design élégant, son expérience immersive à bord et ses caractéristiques fantastiques, elle reste aussi innovante et désirable que jamais.

L’extérieur de la Mercedes-Benz Classe E est une combinaison parfaite de tradition et de modernité. Le design général est épuré et élégant, avec une calandre de style classique dotée d’une nouvelle insertion noir brillant. Deux designs pour la calandre tridimensionnelle sont proposés en fonction de la finition choisie. Les lignes de la Classe E sont modernes et acérées, avec des porte-à-faux avant et arrière courts. Une fois de plus, la voiture est magnifique.

La Mercedes-Benz Classe E 2024 est conçue pour être spacieuse afin d’assurer un confort maximal lors de la conduite. L’habitacle est d’autant plus spacieux que l’empattement est plus long que celui de la génération précédente. Cela signifie que les passagers bénéficient d’une conduite plus confortable et plus relaxante, quelle que soit la longueur du trajet.

L’une des caractéristiques marquantes de la Mercedes-Benz Classe E est le tout nouvel écran MBUX Superscreen, conçu pour offrir une expérience de divertissement exceptionnelle. L’écran MBUX est immersif, interactif et intelligent, ce qui en fait l’une des interfaces personne-machine les plus avancées du marché. Le MBUX Superscreen se connecte également aux fonctions essentielles de la voiture, telles que la climatisation, l’éclairage et même les sièges massants. L’écran lui-même, lorsqu’il est équipé de l’écran passager avant en option, s’étend du grand écran central au montant « A » du côté passager.

La Mercedes-Benz Classe E propose de nombreuses options, telles que la suspension pneumatique AIRMATIC, la direction par essieu arrière et les programmes de CONFORT ÉNERGISANT, qui améliorent toute l’expérience de conduite. En fait, le COACH ÉNERGISANT fera des recommandations pour réduire le stress grâce à une fonction de biofeedback qui sera bientôt introduite. Ces caractéristiques permettent au conducteur de bénéficier d’une conduite souple et confortable dans toutes les conditions routières, grâce à des systèmes de maniabilité et de suspension avancés.

En matière de motorisation, la Mercedes-Benz Classe E ne déçoit pas. La E 350 4MATIC 2024 est équipée d’un moteur 2.0 L turbocompressé de 255 ch, tandis que la E 450 4MATIC est équipée d’un moteur 3.0 L turbocompressé de 375 ch. Les deux moteurs sont dotés de la technologie hybride léger, qui augmente la puissance et l’efficacité en coupant le moteur lors des arrêts et des démarrages.

Pour ceux qui recherchent une voiture de luxe offrant un design sophistiqué, une technologie de pointe et des performances exceptionnelles, la Mercedes-Benz Classe E 2024 est le choix idéal. De l’intérieur confortable et spacieux à l’expérience de divertissement avancée et à l’excellente accélération, c’est le summum de la puissance sur roues.

Avec le lancement de la E 350 4MATIC prévu pour le quatrième trimestre 2023, et de la E 450 4MATIC pour le premier trimestre 2024, les acheteurs intéressés auront bientôt la chance de découvrir les derniers ajouts novateurs de Mercedes-Benz sur le marché canadien de l’automobile.