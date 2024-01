La technologie du Mobion bientôt disponible dans un fourgon Kia près de chez vous?

La technologie sera prête d’ici 2025.

Les manoeuvres de stationnement en parallèle seraient résolument plus faciles.

L’impact du CES 2024 tenu à Las Vegas il y a quelques jours à peine se fait encore ressentir. Les présentations sont multiples et il est parfois difficile de brosser un portrait juste de ce qui a été montré à l’intérieur des murs du Centre des conventions de la capitale du vice.

Du côté de Hyundai, la présentation du eVTOL, cet appareil de transport de passagers aérien capable de décoller à la verticale est peut-être ce qui a frappé le plus l’imaginaire des gens présents à cette réunion annuelle, mais il ne faudrait surtout pas oublier le prototype concocté par la division Mobis, elle-même une propriété du géant Hyundai.

Le prototype Mobion, essentiellement un Hyundai Ioniq 5 repensé à l’extérieur, est équipé du système e-Corner qui troque la configuration habituelle d’un seul moteur pour un quatuor de moteurs électriques. Le fait repositionner quatre moteurs électriques aux quatre roues permet à chacune d’entre elles de générer sa propre énergie. Chaque roue peut ainsi ajuster son freinage, sa suspension et sa direction.

L’autre particularité de ce prototype intriguant est qu’il peut rouler en diagonale, de manière latérale ou même sur lui-même, grâce à ces roues directionnelles. Disons seulement que le stationnement en parallèle serait franchement plus facile avec cette technologie.

Le véhicule est aussi capable de se conduire de manière complètement autonome. Du moins, c’est ce qu’il a démontré à l’intérieur des barrières de son kiosque au CES 2024. Le système de détection par Lidar, logé dans le bouclier avant, est capable de déceler les piétons, en plus de pouvoir indiquer aux automobilistes derrière qu’un piéton traverse la rue plus loin, via l’affichage aux DEL derrière.

Ce qui est encore plus intéressant dans cette histoire, c’est que les dirigeants du groupe Hyundai conge déjà à intégrer cette technologie à bord de futurs modèles des trois marques appartenant à Hyundai.

En fait, lors d’un entretien avec InsideEVs, un haut-placé de Hyundai Mobis, a indiqué que le système serait prêt pour la commercialisation d’ici 2025. Qui plus est, on connaît peut-être déjà l’identité des premiers véhicules qui en bénéficieront. Les fourgons commerciaux dévoilés au CES 2024 – les fourgons PV1, PV5 et PV7 – pourraient ainsi se montrer résolument plus agiles dans un environnement urbain serré où les virages compliquent souvent la vie des livreurs.

Il sera captivant de suivre ce dossier dans les prochains mois, car cette nouvelle flexibilité à bord d’un VÉ pourrait certainement rendre de précieux services d’ici quelques années.