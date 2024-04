La Subaru Solterra reçoit d’importantes améliorations pour 2024

Les récentes initiatives de Subaru pour stimuler les ventes de la Solterra, telles qu’une réduction de prix de 5 000 $ et des taux de financement plus bas, ont connu un grand succès, particulièrement au Québec, où la marque a vendu 356 des 450 unités vendues pendant la promotion.

Subaru a apporté d’importantes améliorations à son VUS électrique, le Solterra 2024, qui partage sa plateforme avec le Toyota bZ4X et le Lexus RZ. Ces changements visent à affiner le design et la fonctionnalité du véhicule tout en répondant mieux aux besoins des utilisateurs. Voici un aperçu détaillé des principales mises à jour.

En matière de recharge, le Solterra 2024 se distingue par l’introduction d’un échangeur de chaleur pour optimiser la gestion thermique de la batterie de 72,8 kW/h. Les mises à jour logicielles ont permis de réduire considérablement le temps de recharge rapide. Les mises à jour logicielles ont permis de réduire considérablement le temps de recharge rapide, qui est passé de 60 à 35 minutes pour charger la batterie de 10 % à 80 % dans des conditions idéales. De plus, les utilisateurs peuvent désormais effectuer jusqu’à quatre recharges rapides par jour, ce qui améliore la convivialité du véhicule pour les conducteurs fréquents.

Le design extérieur reste subtil, mais élégant, avec une palette de six couleurs, introduisant le carbone fumé/noir pour remplacer le rouge. Ce choix reflète les préférences des consommateurs, la majorité des véhicules étant vendus en blanc, noir, anthracite et argent. Le prix de base est fixé à 56 495 $, avec des options d’équipement supplémentaires payantes, ce qui permet de répondre à la diversité des budgets et des goûts des consommateurs.

À l’intérieur, la refonte du volant comporte désormais des sections plates en haut et en bas pour une meilleure lisibilité des instruments. Cette conception offre une vue plus claire de l’affichage des instruments, optimisant ainsi l’expérience de conduite. En outre, des rails de toit et un câble de recharge de niveau 2 ont été ajoutés à l’équipement de série, offrant une plus grande polyvalence et une plus grande facilité de recharge avec des prises de 110 ou 220 volts au choix.

En termes de confort intérieur, les modèles Luxury et Tech bénéficient désormais d’un siège passager avant réglable en hauteur et inclinable presque à la verticale. Cette fonction est particulièrement utile pour transporter de longs objets qui s’étendent de l’espace de chargement au tableau de bord. Subaru a choisi de retirer le système de surveillance de la pression des pneus de ce modèle afin de simplifier les changements de pneus saisonniers, ce qui simplifie l’entretien pour les propriétaires.

Le système de sécurité avancé a également été amélioré et comprend désormais le système Traffic Jam Assist pour une conduite semi-autonome dans les embouteillages à faible vitesse, en dessous de 40 km/h. Cependant, l’accès à cette fonction nécessite un abonnement au service de navigation connecté au cloud, un petit compromis pour une technologie de pointe.

En conclusion, la Subaru Solterra 2024 présente une série d’améliorations notables qui renforcent son attrait sur le marché concurrentiel des VUS électriques.