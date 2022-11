La Subaru Impreza 2024 fait une entrée remarquée à LA

Ce qui devait arriver arriva : la Subaru Impreza 2024 est la dernière victime du désintéressement du public envers les boîtes manuelles.

De passage au Salon de l’auto de Los Angeles cette semaine, le constructeur en a profité pour dévoilé sa nouvelle voiture compacte, l’Impreza qui laisse tomber la variante berline au profit de celle qui sert de base au multisegment Crosstrek. Quant à l’abandon de la boîte de vitesses manuelle, disons seulement que cette décision était inévitable. Les amateurs du modèle peuvent toutefois se réjouir du retour de la livrée RS, une édition qui était disparue du catalogue de la marque depuis le milieu des années 2000.

L’Impreza 2024 évolue doucement à l’extérieur avec un faciès un brin plus sportif avec cette grille de calandre qui semble étirée, un commentaire que s’applique certainement aux phares amincis de cette nouvelle génération du modèle. De profil, la compacte à cinq portes est fidèle au modèle encore commercialisé, quoique la nouvelle livrée RS se distingue par ses jantes noires et cet écusson installé sous les miroirs latéraux.

Finalement, la portion arrière n’est pas sans rappeler les plus récentes créations de la marque avec ses feux de position en forme de « C ». Le pare-chocs est également complètement nouveau pour cette Impreza 2024.

Sous le capot, la voiture conserve sans surprise son moteur 4-cylindres à plat de 2,0-litres de cylindrée doté d’une puissance de 152 chevaux et un couple de 145 lb-pi. En revanche, cette nouvelle livrée RS s’inspire de la livrée Outdoor disponible du côté du Crosstrek qui, rappelons-le, a droit à plus de mordant sous le pied droit grâce à ce moteur 4-cylindres à plat de 2,5-litres déjà en service à bord de la berline Legacy notamment. Ce moulin livre une puissance de 182 chevaux et un couple de 178 lb-pi.

L’abandon de l’unité manuelle veut donc dire que le seul choix qui s’offre aux consommateurs est l’option à variation continue (CVT), tandis que le rouage intégral à prise constante est bien entendu livré sur toutes les Impreza. Les ingénieurs ont tout de même trouvé le moyen de raidir le châssis, Subaru qui affirme que la nouvelle voiture sera 10 % plus rigide.

Pour en revenir à l’Impreza RS, il est important d’ajouter que cette livrée sera aussi équipée d’une suspension sport, de freins plus imposants, de plusieurs éléments peints en noir à l’extérieur, de pédales en aluminium, de phares aux DEL améliorés, ainsi que d’une chaîne audio Harman Kardon à 10 haut-parleurs. Et puisqu’il est question de sportivité, la colonne de direction de cette nouvelle Impreza 2024 est la même que celle employée à bord de la WRX dévoilée plus tôt cette année, un détail qui devrait donner plus de précision à l’expérience de conduite de la voiture.

À l’intérieur, la planche de bord déjà aperçue dans le tandem Legacy/Outback est intégrée à l’habitacle de la nouvelle Impreza. C’est donc de dire que l’écran vertical de 11,6 pouces peut également se retrouver à bord de la voiture la plus abordable de la marque, l’écran qui est compatible aux versions sans fil des systèmes Apple CarPlay et Android Auto. Le communiqué de la division canadienne ne mentionnait pas quelles livrées allaient recevoir la planche de bord plus « connectée », mais il est permis de croire que les niveaux Sport-Tech et RS en seront obligatoirement munis.

Il faudra aussi prévoir une légère inflation des prix lorsque la voiture arrivera dans les salles de montre au printemps 2023, mais le titre de voiture à quatre roues motrices la moins chère au Canada devrait une fois de plus lui revenir, un titre qu’elle détient depuis la retraite d’une certaine Suzuki SX4 il y a plus d’une décennie déjà.