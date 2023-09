La stratégie électrique de Stellantis en Amérique du Nord dévoilée

Le ProMaster EV devrait lancer le bal du virage électrique de Stellantis.

Le Ram 1500 EV sera très important pour le constructeur.

Chez Jeep, le Recon et le Wagoneer S seront au coeur de la stratégie d’électrification.

Le brouillard se lève enfin du côté de Stellantis. Selon un article publié sur Automotive News, le géant composé de pas moins de 16 marques américaines et européennes a clarifié sa stratégie d’électrification pour les prochaines années.

Selon la publication, la première incursion d’envergure aura lieu dans le créneau des véhicules commerciaux avec le ProMaster EV dont le dévoilement est prévu pas plus tard que cette année, visiblement avant la fin de 2023.

La division affectée aux camions va également s’attaquer au segment des pickups pleinement électriques vers la fin de l’an prochain, en tant que modèle 2025. Le Ram 1500 REV aura déjà une féroce compétition de la part de Ford avec le F-150 Lightning, GM avec son trio de camionnettes (Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra 1500 EV et GMC Hummer EV), Rivian avec son R1T et potentiellement Tesla avec le Cybertruck.

Et ce n’est pas tout, car une camionnette intermédiaire – est-ce le Ram Dakota qui alimente les rumeurs depuis quelques saisons ? – pourrait se joindre à la fête quelque part en 2026. Ce futur pickup aux dimensions réduites devrait en principe offrir des motorisations électriques et à essence.

Du côté de Fiat, la citadine 500e reviendra à l’échelle nationale aux États-Unis, tandis qu’il faut s’attendre au retour de la sympathique voiture italienne au nord du parallèle aussi en 2024, possiblement en tant que modèle 2024.

Chez Dodge, l’emphase sera mise sur la puissance et la performance. Bref, le concept Daytona SRT a donné le ton. Reste maintenant à savoir quelles seront les autres saveurs prévues par la marque américaine. Au-delà de la Charger et de la Challenger, Dodge devra songer à son offre utilitaire.

La division Chrysler pourrait renaître à l’horizon électrique du groupe avec ce multisegment électrique prévu pour 2025. Et avec le but de passer entièrement à la propulsion électrique d’ici 2028, on pourrait bien assister à l’arrivée d’une minifourgonnette sans motorisation thermique sous son capot.

Quant à Jeep, le Recon inspiré par le Wrangler aura pour mission de convaincre les amateurs de conduite hors route, tandis que le Wagoneer S sera le véhicule tout indiqué pour ceux et celles qui préfèrent le bitume au quotidien. Prévoyez également une variante hybride rechargeable du gros Wagoneer.

Dans les marques distribuées en Amérique du Nord, il reste Alfa Romeo qui ne présentera plus de véhicules munis de motorisation thermique. Le virage électrique devrait être complété en 2027 du côté de la marque italienne.

Il est clair qu’en 2030, Stellantis ne sera pas 100 % électrique chez nous, mais le but est d’y arriver sur le continent européen. Malgré tout, la commercialisation prochaine de tous ces nouveaux modèles électriques va grandement aider les marques du groupe de ce côté-ci de l’Atlantique.