La Réunion Rennsport 7 de Porsche est alimenté aux carburants synthétiques

Le prototype numéro un de la 356 est sur place.

Le constructeur croit aux carburants synthétiques ainsi qu’à l’alternative électrique.

Tous les véhicules utilisés par Porsche vont carburer à l’essence synthétique.

Le constructeur Porsche a beau pousser très fort en ce qui a trait à son avenir électrique, mais la division allemande croit encore à un avenir où les bolides du passé peuvent rouler dans la rue avec du carburant d’origine synthétique dans le réservoir d’essence.

En fait, Porsche y croit tellement qu’en ce 28 septembre 2023, l’aile américaine de Porsche a décidé de trimbaler quelques-unes de ses créations à la Réunion Rennsport 7 qui se tiendra au célèbre circuit WeatherTech Raceway Laguna Seca, près de Monterey en Californie. Tous ces véhicules, antiques et modernes, seront également alimentés par de l’essence synthétique, communément appelée « eFuels » dans la langue de Shakespeare.

En effet, en plus des navettes Cayenne qui auront le mandat de transporter les invités de cette réunion annuelle du circuit à l’hôtel, Porsche va également remplir le réservoir de ses véhicules démonstrateurs pour la piste. Mieux encore, le prototype numéro un de la mythique Porsche 356 sera également sur place avec, vous l’avez probablement deviné, du carburant synthétique dans le réservoir.

Comme le rappelle Barbara Frenkel, membre du conseil d’administration chargé des achats chez Porsche AG : « les carburants synthétiques peuvent contribuer à la protection du climat et compléter de manière significative notre stratégie d’électromobilité ».