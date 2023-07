La Renault 5 électrique se rapproche de sa version de production

L’écusson classique revient en version électrique

Recouverte de camouflage, elle conserve les proportions d’un concept-car.

Nous le savons, Renault ramène la R5 et elle a été repérée lors d’essais sur route en Espagne. Jusqu’à présent, nous n’avons vu le retour de l’emblématique Renault 5 que sous la forme d’un concept de véhicule électrique. Aujourd’hui, un espion a repéré la voiture en test dans les montagnes de la Sierra Nevada en Espagne (via Caradisiac).

La voiture est très bien camouflée, mais elle ressemble beaucoup à la R5 que Renault a montrée en avant-première. Et ce véhicule concept est une excellente interprétation moderne de la R5 historique.

La nouvelle Renault 5 bénéficiera de la même plate-forme que celle qui sera utilisée pour le crossover Renault 4 ainsi que pour la Nissan Micra EV. Elle est dérivée de l’une des plateformes essence de l’Alliance au lieu d’être une architecture dédiée aux véhicules électriques, comme c’est le cas pour la Renault Clio.

Elle devrait être propulsée par un seul moteur de 134 ch et offrir une autonomie d’environ 400 km selon le cycle WLTP grâce à une batterie de 52 kWh. La 5 devrait être commercialisée en Europe l’année prochaine à partir d’un peu moins de 25 000 euros.

À ce prix, ce véhicule électrique au nom nostalgique pourrait-il faire l’objet d’un retour de Renault en Amérique du Nord ? L’entreprise a laissé entendre qu’elle reviendrait sur nos routes, mais on a prétendu que cela se ferait par le biais de la marque Alpine de voitures de performance et non de Renault. D’un autre côté, les VE pourraient faciliter la tâche du constructeur français s’il décidait de revenir.